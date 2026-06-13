WM-News: Leere Ränge, Leichenfund und Neymar-Ausfall prägen die ersten Tage

Die Fifa verteidigt trotz vieler freier Plätze ihre Zuschauerzahlen, Kanada erkämpft sich das erste WM-Unentschieden, ein Toter nahe dem iranischen Trainingslager sorgt für Aufsehen, Infantino verärgert Italien mit einem Scherz, und Brasilien muss ohne Neymar auskommen.

Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika sorgt die Fifa mit ihren Zuschauerzahlen für Diskussionen. Beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien im mexikanischen Zapopan waren im Fernsehen immer wieder leere Sitze zu sehen.

Dennoch gab der Weltverband eine Auslastung von 98,5 Prozent an - 44 985 Besucher bei einer Kapazität von 45 664 Plätzen. Die Fifa erklärte, dass viele Fans das Spiel lieber stehend im Umlauf verfolgten.

Außerdem zählten offizielle Besucherzahlen alle gescannten Tickets und nicht die visuelle Einschätzung der Sitzbesetzung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Vor Turnierstart waren offiziell 29 Spiele ausverkauft, für 75 waren noch Tickets verfügbar. Die hohen Ticketpreise sorgen weiterhin für Unmut unter den Fans. Viele kritisieren, dass die Preise für Normalverdiener kaum erschwinglich seien.

Die Fifa betont jedoch, dass die Nachfrage groß sei und die Preise marktgerecht. Die kanadische Nationalmannschaft erkämpfte sich gegen Bosnien-Herzegowina ein historisches 1:1. Nach frühem Rückstand durch ein Tor von Edin Džeko in der 12. Minute kämpfte sich Kanada zurück.

Cyle Larin erzielte in der 79. Minute den Ausgleichstreffer nach einer schönen Kombination. Für Kanada war es das erste Unentschieden bei einer WM überhaupt; zuvor hatten sie alle sechs Spiele verloren, drei 1986 und drei 2022. Der Mitgastgeber darf nun auf den Einzug in die K.o.

-Runde hoffen. Die weiteren Gegner sind Katar am nächsten Donnerstag und die Schweiz am letzten Gruppenspieltag. Bekannte Spieler aus der Bundesliga wie Alphonso Davies (Bayern München) und Jonathan David (ehemals Wolfsburg) kamen ebenfalls zum Einsatz. Das Stadion in Toronto war mit über 50 000 Zuschauern gut gefüllt, die Stimmung ausgelassen.

In Tijuana, Mexiko, entdeckte die Polizei einen verwesten Leichnam im Kofferraum eines Autos, das nahe dem Trainingsgelände der iranischen Nationalmannschaft geparkt war. Der SUV mit kalifornischem Kennzeichen stand gegenüber dem Estadio Caliente. Die Polizei fand die in einen schwarzen Sack gewickelte Leiche mit Spuren von Gewalt, wie ein Sprecher der örtlichen Behörden mitteilte. Iran hatte sein Camp wenige Wochen vor der WM aus Arizona nach Tijuana verlegt, wegen des Krieges mit den USA und aus Sicherheitsbedenken.

Die Stadt gilt als gefährlich; 2025 wurden dort über 1200 Morde verzeichnet. Der Konvoi der iranischen Mannschaft verließ das Gelände kurz nach dem Fund. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang mit dem Team besteht, bislang aber ohne Ergebnis. Fifa-Präsident Gianni Infantino löste in Italien scharfe Kritik aus, nachdem er sich über Italiens erneutes Scheitern in der WM-Qualifikation lustig gemacht hatte.

In einem Interview des brasilianischen Senders CazéTV scherzte er über eine mögliche Aufstockung der WM auf 64 Teams: Dann könne ja vielleicht auch Italien wieder teilnehmen. Italiens Sportminister Andrea Abodi zeigte sich irritiert und kündigte ein Telefongespräch mit Infantino an, um die Sachlage zu klären. Die italienischen Medien reagierten empört, viele sahen den Scherz angesichts der großen Enttäuschung über die verpasste WM-Teilnahme als geschmacklos. Brasilien muss im ersten Gruppenspiel gegen Marokko auf Neymar verzichten.

Trainer Carlo Ancelotti sagte vor dem WM-Auftakt gegen die Nordafrikaner (Sonntag, 0 Uhr/ZDF und MagentaTV), der Star arbeite hart an seiner Fitness, hoffe aber auf ein volles Training in der kommenden Woche. Neymar laboriert an einer Wadenverletzung und verpasste bereits die Testspiele gegen Panama und Ägypten. Weitere Gegner Brasiliens sind Haiti am 20. Juni und Schottland am 26.

Juni. Ancelotti betonte, dass die Mannschaft auch ohne Neymar stark genug sei, um die Gruppenphase zu überstehen. Dennoch ist die Sorge um den 34-Jährigen groß, denn er ist der unbestrittene Führer des Teams. Die brasilianischen Fans hoffen, dass er zumindest für die K.o. -Runde rechtzeitig fit wird





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