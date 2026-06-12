WM: Neymar weiterhin nicht fit, Partey darf nicht einreisen und Kanada erkämpft historisches Remis

Aktuelle Nachrichten von der WM in Kanada und den USA: Neymar fällt für Brasiliens Auftakt gegen Marokko aus, Thomas Partey kann nicht einreisen und Kanada holt gegen Bosnien einen historischen Punkt. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Der brasilianische Superstar Neymar muss weiterhin auf seinen Einsatz in der Weltmeisterschaft warten. Der 34-jährige Stürmer des FC Santos laboriert weiterhin an den Folgen einer Wadenverletzung und ist nicht fit genug für das erste Gruppenspiel der Seleção gegen Marokko.

Bereits die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte Neymar verpasst. Auch eine mögliche Teilnahme an der gesamten Gruppenphase ist ungewiss. Trainer Carlo Ancelotti betonte jedoch, dass Neymar hart an seiner Genesung arbeite und hoffe, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen könne. Seine Nominierung für das Aufgebot sei nicht nur aufgrund seiner herausragenden fußballerischen Qualitäten erfolgt, sondern auch wegen seiner Erfahrung, die er als Beispiel für jüngere Spieler einbringen könne.

Die weiteren Gegner der Brasilianer in der Vorrunde sind am 20. Juni Haiti und am 26. Juni Schottland. Zeitgleich muss die kanadische Nationalmannschaft in ihrem ersten WM-Spiel eine andere負gung verkraften.

Der ghanaische Mittelfeldspieler Thomas Partey darf aufgrund von Visa-Problemen nicht nach Kanada einreisen. Kanadische Behörden verweigerten ihm die Einreise von Ghanas Quartier in Boston in die USA. Damit wird Partey das erste Gruppenspiel der Kanadier gegen Bosnien-Herzegowina verpassen. Trotzdem zeigte das kanadische Team eine kämpferische Leistung.

Nach einem frühen Rückstand erzielte Cyle Larin in der 79. Minute den Ausgleich zum 1:1. Dieses Unentschieden ist historisch, da Kanada zuvor sechs WM-Spiele in seiner Geschichte alle verloren hatte. Durch das Remis bleibt der Mitgastgeber im Rennen um den Einzug in die K.-o.

-Runde. Die weiteren Gruppengegner Kanadas sind Katar und die Schweiz. Während auf dem Rasen gespielt wird, gibt es auch neben dem Platz einige Begebenheiten. Bei der Eröffnungsfeier in Toronto traten kanadische Musikgrößen wie Michael Bublé, Alanis Morissette und Justin Bieber auf, während andere kanadische Stars wie Avril Lavigne und Celine Dion offenbar kein Interesse am Fußball haben.

Im Gegensatz dazu sorgte das bosnische Kollektiv Dubioza Kolektiv mit der inoffiziellen bosnischen WM-Hymne "I Am from Bosnia" für Stimmung, deren Liedtext sich humorvoll mit der Immigration und dem Leben in Bosnien auseinandersetzt. Zudem gab es einen kurzen medialen Exkurs: Bei MagentaTV, das einige Spiele überträgt, war Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu sehen, obwohl er nicht als Kommentator im Einsatz war, sondern an diesem Abend beim Basketball in München war.

Mats Hummels fühlte sich bei einer Analyse dem Sprachstil von Matthäus sprachlich nah





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