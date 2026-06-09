WM-Optimismus und Public-Viewing-Freude: Prominente aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland geben Tipps zur Fußball-Weltmeisterschaft

Zahlreiche Prominente aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland äußern sich zu ihren Plänen für die Fußball-WM und ihren Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft. Von Ministerpräsidenten bis zur ESC-Siegerin reichen die Statements, die von Public-Viewing-Begeisterung bis zu sportpolitischer Kritik reichen.

Deutschland startet in die Fußball- Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Das Eröffnungsspiel findet am Donnerstag statt, die deutsche Mannschaft bestreitet ihre erste Partie am Sonntag.

Die Deutsche Presse-Agentur hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland nachgefragt, wie die lokalen Prominenten das Turnier verfolgen und welche Erwartungen sie an die DFB-Elf haben. Der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder (CDU), bevorzugt das gemeinsame Schauen mit Freunden, schätzt aber auch die besondere Atmosphäre beim Public Viewing. Für ihn gehören zum perfekten Fußballabend Grillgut und gute Gespräche.

Er drückt der deutschen Mannschaft die Daumen und traut ihr unter Bundestrainer Julian Nagelsmann eine starke WM zu, hofft auf den ganz großen Wurf. Der jüngste Test gegen Finnland in Mainz (4:0) gibt ihm Rückenwind. Die Sängerin Nicole, die 1982 für Deutschland den Eurovision Song Contest gewann, will alle Spiele der deutschen Mannschaft anschauen, auch nachts. Sie zieht ihr etwas älteres, aber funktionales Deutschland-Trikot an und hat eine schwarz-rot-goldene Ratsche.

Sie lädt Gäste ein, kocht und macht eine Fußballparty. Als Tipp nennt sie Spanien, hofft aber auf Deutschland. Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) will die Spiele so oft wie möglich verfolgen, besonders die deutschen Partien. Am liebsten beim Public Viewing in der Gastronomie, bei schönem Wetter.

Ein DFB-Trikot trägt sie nur, wenn es ihr Terminkalender zulässt. Als Fan hofft sie auf den Weltmeistertitel für Deutschland, ohne einen kundigen Tipp abzugeben. Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) wird die Spiele vermutlich verfolgen, übt aber Kritik am Auftreten von FIFA-Präsident Gianni Infantino neben US-Präsident Donald Trump und an den hohen Kosten für Fans. Trotzdem hofft er auf einen erfolgreichen Auftritt der deutschen Mannschaft, die als Turniermannschaft bekannt ist.

Aus seiner Sicht sollte mindestens das Viertelfinale erreichbar sein. Vize-Ministerpräsidentin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) ist überzeugt, dass Deutschland Weltmeister wird. Sie beruft sich auf Gary Linekers Aussage, dass am Ende immer die Deutschen gewinnen. Die WM-Spiele sind bei ihr fest eingeplant, wenn es der Terminkalender zulässt.

Mit ihrer sportbegeisterten Familie schaut sie viele Spiele, auch solche anderer Mannschaften. Rituale hat sie nicht, der Versuch, ihren Hund als Orakel zu trainieren, scheiterte. Der frühere Bundesliga-Stürmer Benjamin Auer will die WM mit großem Interesse verfolgen und der deutschen Mannschaft die Daumen drücken. Insgesamt zeigt sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland eine gemischte, aber überwiegend optimistische Stimmung gegenüber dem deutschen Team, wobei die Art der Verfolgung von gemeinsamen Public-Viewing-Events bis zu privaten Fußballpartys reicht. Kritische Stimmen richten sich gegen Kommerzialisierung und politische Begleitumstände des Turniers





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