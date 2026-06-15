Die axinoacademy kombiniert die Fußball-WM mit einem Rabattangebot: Pro deutschem Sieg steigt der Rabatt auf alle Academy-Kurse um 5 Prozentpunkte, maximal bis zu 45 Prozent. So kann man sein Wissen über Rohstoffe, Gold und Minenaktien günstiger erweitern.

Die axinoacademy hat zur Fußball-Weltmeisterschaft eine besondere Rabattaktion ins Leben gerufen, die die Spannung des Turniers mit dem Wunsch nach finanzieller Bildung verbindet. Teilnehmer erhalten während des gesamten Wettbewerbs einen Grundrabatt von 10 Prozent auf alle kostenpflichtigen Kurse.

Für jeden Sieg der deutschen Nationalmannschaft erhöht sich dieser Rabatt um weitere 5 Prozentpunkte. Die Aktion zielt darauf ab, das Lernen über Rohstoffe, Gold und Minenaktien attraktiver zu machen, indem sie den Preisvorteil direkt vom sportlichen Erfolg abhängig macht. Sollte Deutschland alle sieben möglichen Spiele gewinnen, könnte der Rabatt auf bis zu 45 Prozent steigen. Um den aktuellen Stand des Rabatts stets im Blick zu behalten, wird ein Newsletter angeboten, der wöchentlich über die neuen Prozente informiert.

Die Academy selbst konzentriert sich auf die Vermittlung von Wissen rund um Rohstoffmärkte, Gold und Minenaktien. Das Kursangebot reicht von Grundlagen für Einsteiger bis hin zu vertiefenden Themen für Fortgeschrittene. Im Fokus stehen dabei Aspekte wie Projektqualität, Standort, Management, Finanzierung und Timing. Ziel ist es, den Teilnehmern mehr Struktur und Verständnis für einen komplexen Markt zu vermitteln und sie so in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Nutzungshinweise und der Disclaimer betonen, dass alle Inhalte rein informativ sind und keine Anlageberatung darstellen. Die AXINO Capital GmbH übernimmt keine Haftung für mögliche Vermögensschäden und weist auf mögliche Interessenkonflikte hin, da Autoren und Mitarbeiter Aktien der erwähnten Unternehmen halten können. Die Aktion endet mit dem Abschluss der Weltmeisterschaft





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