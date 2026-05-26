WM-Rückennummern: Keeper Baumann, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Lennart Karl, Maximilian Beier, Deniz Undav, Pascal Groß, Aleksandar Pavlović

Die deutschen Nationalmannschaft bereitet sich auf die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vor. Oliver Baumann, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Lennart Karl, Maximilian Beier, Deniz Undav, Pascal Groß und Aleksandar Pavlović werden die WM-Rückennummern tragen. Baumann wird die Nummer 1, Leweling die Nummer 9, Musiala die Nummer 10, Karl die Nummer 25, Beier die Nummer 14 und Undav die Nummer 26 tragen.

Der Keeper, der für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada sein Comeback feiert, bekommt die klassische Rückennummer des Stammkeepers. Hoffenheimss Oliver Baumann (35) muss sich mit der Reservistenrolle und der Nummer 12 begnügen.

Große Ehre für VfB-Spieler Jamie Leweling (25): Der Rechtsaußen wird mit der legendären Nummer 9 ins Turnier gehen.

"Zehner" bleibt Bayerns Jamal Musiala (23). Youngster Lennart Karl (18), der beim deutschen Meister die Nummer 42 trägt, erhielt beim DFB die Nummer 25. Dortmunds Maximilian Beier (23) wird bei der WM genau wie beimmit der Rückennummer 14 auflaufen.

Zudem spielt Stuttgarts Deniz Undav (29) jetzt mit seiner VfB-Nummer 26. Die 13, die er vorher hatte, trägt jetzt Pascal Groß (34), der wiederum die 5 an Aleksandar Pavlović (22) weitergibt. Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft treffen sich am Mittwoch zur WM-Vorbereitung in Herzogenaurach. Am Sonntag, 31.

Mai, steht in Mainz das Testspiel gegen Finnland auf dem Programm (20.45 Uhr, live im ZDF und bei). Danach folgt die Abreise in die USA, wo die DFB-Elf am 6. Juni in Chicago einen letzten WM-Test gegen die USA bestreitet (20.30 Uhr, live bei RTL und bei). Das erste WM-Spiel des Nagelsmann-Teams steigt am 14.

Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao (19 Uhr, live in der ARD, bei Magenta TV und bei)





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