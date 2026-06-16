WM-Schock für Spanien: Kap Verde sichert sich historischen Punkt gegen den Europameister

Spanien startet mit einem torlosen Unentschieden gegen WM-Neuling Kap Verde in die Weltmeisterschaft. Während die Afrikaner Verbandsgeschichte schreiben, stellt Mikel Oyarzabal einen bemerkenswerten Negativrekord auf. Die Spanier stehen bereits nach dem ersten Spiel unter Druck.

Spanien erlebte bei seiner ersten WM-Partie gegen den Außenseiter Kap Verde eine ernüchternde Premiere. Statt eines klaren Sieges kam der europäische Titelträger nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, was für die erste große Überraschung des Turniers sorgte.

Während die kapverdische Nationalmannschaft, die sich selbst "Blaue Haie" nennt, ihren ersten WM-Punkt überhaupt feierte und damit Verbandsgeschichte schrieb, stellte Spaniens Stürmer Mikel Oyarzabal einen bemerkenswerten Negativrekord auf. Wie der Datenanbieter Opta mitteilte, war der 29-Jährige der erste Spieler seit Beginn der offiziellen Datenerfassung im Jahr 1966, der in den ersten 30 Minuten eines WM-Spiels keinen einzigen Ballkontakt verzeichnen konnte.

Oyarzabal stand in der Startelf, weil die Stars Lamine Yamal und Nico Williams zunächst geschont wurden, doch er blieb in der Anfangsphase völlig abgemeldet. Zwar dominierte Spanien den Ballbesitz klar, fand gegen die tief und leidenschaftlich verteidigenden Kapverdier aber kaum Lösungen. Erst nach etwa 15 Minuten gelang dem Europameister überhaupt der erste Torschuss. Die größte Möglichkeit vor der Pause vergab Ferran Torres mit einemSchuss an die Latte.

Am Ende kam Oyarzabal immerhin noch auf 25 Ballkontakte und fünf Abschlüsse, doch sein Fehlstart war perfekt. Nach dem Spiel äußerte er sich selbstkritisch: "Wir waren im letzten Drittel nicht präzise genug. Das ganze Spiel hat sich in deren Hälfte abgespielt, aber uns hat die Genauigkeit beim letzten Pass gefehlt.

" In der zweiten Halbzeit erhöhte Spanien den Druck deutlich. Trainer Luis de la Fuente brachte dann auch die hochtalentierten Youngster Yamal und Williams, doch auch sie konnten das Blatt nicht wenden. Gegen den überragend haltenden kapverdischen Torwart Vózinha und eine weiterhin kompakt stehende Abwehr fanden die Spanier kein Mittel. Auch der Trainer zeigte sich nach der Partie realistisch und suchte keine Ausreden: "Wir haben immer weiter versucht, irgendwie ein Tor zu erzielen.

So sind diese Spiele. Man versucht es, und es geht halt nicht. Das Tor will nicht fallen.

" Die Enttäuschung war den spanischen Spielern anzumerken, denn mit einer Niederlage oder einem Unentschieden gegen den Außenseiter hatte niemand gerechnet. Für Kap Verde dagegen war das 0:0 ein historischer Erfolg und der größte Moment in der noch jungen Verbandsgeschichte. Die Mannschaft feierte den Punkt wie einen Sieg und verdiente sich das Remis durch eine kämpferische und taktisch disziplinierte Leistung. Spanien hingegen steht nach dem ersten Gruppenspiel bereits unter Zugzwang.

Gegen Saudi-Arabien muss der Europameister eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um das Achtelfinale nicht zu gefährden. Das Unentschieden hat die Machtverhältnisse in der Gruppe bereits erschüttert und demonstriert, dass bei dieser WM jeden Tag mit Überraschungen zu rechnen ist





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