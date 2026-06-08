WM-Sorgen um Lamine Yamal: Spanien hofft auf rechtzeitige Genesung

Trotz anhaltender Muskelverletzung nominierte Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente Superstar Lamine Yamal für die WM. Der 18-Jährige und Nico Williams bleiben im US-Trainingslager für gezielte Reha. Ihr Einsatz beim Auftakt gegen Kap Verde ist fraglich.

Die spanische Nationalmannschaft bangt um ihren Ausnahmespieler Lamine Yamal . Der 18-jährige Superstar fällt seit April aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Trotz dieser anhaltenden Probleme nominierte Nationaltrainer Luis de la Fuente ihn für die bevorstehende Weltmeisterschaft.

Für Entwarnung sorgte nun die Nachricht, dass sowohl Yamal als auch Offensiv-Star Nico Williams beim Auftaktspiel der "La Furia Roja" am 15. Juni gegen Kap Verde dabei sein werden. Ob die beiden Talente jedoch von Beginn an auf dem Rasen stehen, ist noch offen. Dies bestätigte de la Fuente am Sonntag in einer Pressekonferenz in Mexiko, wo die Spanier ihr letztes WM-Vorbereitungsspiel gegen Peru bestreiten.

Yamal und Williams reisten nicht mit nach Mexiko, sondern blieben im Trainingslager in Chattanooga (USA), um sich gezielter auf ihre Rehabilitation zu konzentrieren. Der Trainer erklärte: "Nico, Lamine und Víctor machen gute Fortschritte in ihrer Genesung. Es war für sie von Vorteil, die nächsten Tage hierzubleiben, um gezielteres Training zu absolvieren.

" Yamal gilt als eines der größten Talente des Turniers. Erst kürzlich gewann er mit Barcelona unter Trainer Hansi Flick zum zweiten Mal in Folge die spanische Meisterschaft. Für die Nationalmannschaft absolvierte er bisher 25 Länderspiele, in denen er sechs Tore erzielte und zwölf Vorlagen gab. Ein längerfristiger Ausfall wäre für die spanischen WM-Ambitionen ein schwerer Schlag.

Spanien zählt neben Top-Favoriten wie Frankreich, England, Argentinien und Brasilien zu den möglichen Titelträgern, obwohl der Kader bereits mit mehreren Verletzungssorgen in die Endrunde startet. In der Gruppenphase trifft das Team in Gruppe H auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay. Die kommenden Tage werden zeigen, wie stark Yamal und Williams bereits sind und in welchem Maße sie beim ersten Spiel eingesetzt werden können. Die Entscheidung wird wahrscheinlich kurz vor Spielbeginn fallen, um kein Risiko einzugehen





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