WM-Special: Reporterin interviewt ihren Ehemann vor Spiel Deutschlands gegen Curaçao

Vor dem WM-Spiel zwischen Deutschland und Curaçao gibt es bei MagentaTV ein besonderes Interview: Reporterin Kamila Benschop trifft auf ihren Ehemann Charlie, der für Curaçao spielt. Der frühere Bundesliga-Profi äußert sich zum historischen Erfolg seines Heimatlandes und tippt das Spiel.

Johannes B. Kerner steht etwas Besonderes bevor! Kurz vor dem WM-Spiel Deutschland s gegen Curaçao um 19 Uhr deutscher Zeit, das live auf ARD und MagentaTV übertragen wird, schaltet MagentaTV nach Philadelphia.

Reporterin Kamila Benschop erwartet dort einen ganz besonderen Gast - ihren Ehemann, der zufällig auch ein ehemaliger Profifußballer ist. Die Journalistin stellt ihn lächelnd vor: "Ein sehr besonderer Moment für uns. Und dieser Mann ist nicht nur mein Ehemann, sondern einer der wenigen, die auf der Insel Curaçao geboren sind.

" Gemeint ist Charlison "Charlie" Benschop. Der Stürmer spielte viele Jahre in Deutschland, unter anderem für Fortuna Düsseldorf und Hannover 96. Derzeit steht er für die zweite Mannschaft der Fortuna in der Regionalliga West auf dem Platz. Zwischen 2017 und 2021 absolvierte er zehn Länderspiele für Curaçao.

Die Qualifikation der Karibiknation für die Weltmeisterschaft ist historisch, da Curaçao mit etwas mehr als 150.000 Einwohnern das kleinste Land der Fußballgeschichte ist, das sich für eine WM qualifiziert hat. Auch Kevin Felida, der Cousin von Benschop, steht im Kader. Der ehemalige Nationalspieler dazu: "Für ihn und für uns ist es unglaublich, dass er dabei ist. Ich freue mich für uns, unsere Familie, dass er dabei ist.

" Trotz aller Verbundenheit zu seiner Heimat bleibt Benschop vor dem Duell mit Deutschland realistisch. Sein Tipp ist eindeutig: "Ganz klarer Sieg für Deutschland, aber ich hoffe, dass Curaçao ein Tor schießt.

" Die Berichterstattung verbindet persönliche Familiengeschichte mit dem historischen Erfolg Curaçaos. Während das Team als Underdog gilt, ist die Teilnahme für das kleine Land bereits ein Triumph. Die Familiengeschichte der Benschops zeigt dabei eine besondere Note: Die Reporterin interviewt ihren eigenen Mann, der als Spieler für Curaçau antritt. Die Verbindung zwischen dem Gastland Deutschland und der karibischen Insel wird durch die lange Bundesliga-Karriere von Charlie Benschop unterstrichen.

Trotz der klaren Einschätzung, dass Deutschland das Spiel gewinnen wird, hofft Benschop auf ein Tor für seine Heimat. Diese Haltung spiegelt die Mischung aus Respekt vor der eigenen Nationalmannschaft und realistischer Einschätzung der sportlichen Möglichkeiten wider. Die Geschichte Curaçaos als kleinste Nation, die sich je für eine WM qualifiziert hat, unterstreicht die Besonderheit dieses Moments. Die Teilnahme von Familienmitgliedern wie Kevin Felida macht das Ganze für die Benschops zu einem ganz persönlichen Ereignis





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