WM-Startelf der deutschen Nationalmannschaft: Taktische Überlegungen und个人 Das Aufgebot

Analyse der möglichen Startformation der deutschen Nationalmannschaft für die WM mit Fokus auf die Innenverteidigung, Rechtsverteidiger-Position und zentrales Mittelfeld.

Die WM- Startelf des Bundestrainer s scheint weitgehend zu stehen. Wenn nicht alles täuscht, dürfte sie sehr ähnlich aussehen wie die Anfangsformation der DFB-Auswahl beim 2:1 im letzten Test gegen die USA.

In der Innenverteidigung gibt es keinen Weg an Niklas Süle vorbei, der eine hervorragende Saison gespielt hat, körperlich fit ist und durch die WM-Qualifikation eingespielt mit der Defensive. Zudem hat er bislang durchweg überzeugende Leistungen in der Nationalmannschaft gezeigt, weshalb er die erste Wahl wäre. Links in der Viererkette würde aufgrund der größeren Erfahrung und der guten Spielzeit in Leipzig RB-Leipzig-Kapitän Marcel Halstenberg den Vorzug erhalten. Damit bleibt die Frage nach dem Rechtsverteidiger.

Im gesamten WM-Aufgebot gibt es keinen Spezialisten für diese Position, der regelmäßig in einer Viererkette gespielt hat. Eine Lösung könnte darin bestehen, einen Innenverteidiger nach außen zu ziehen, so wie Benedikt Höwedes 2014 bei der Weltmeisterschaft. Auch Antonio Rüdiger ist erfahren genug, um die Rolle des Rechtsverteidigers auszufüllen, eine Position, die er bereits bei AS Rom häufig gespielt hat. Ein zusätzlicher defensiv ausgerichteter Abwehrspieler würde zudem mehr Sicherheit gegen gegnerische Topangreifer bieten.

Im zentralen Mittelfeld muss Joshua Kimmich, wie das gesamte Jahr bei Bayern München, als Antreiber und Ballverteiler neben Leon Goretzka agieren. Hier würde ich deutlich umstellen. Leroy Sané hat mich trotz des Siegtreffers gegen die USA erneut nicht überzeugt. Nach vielen verpassten Chancen ist es blauäugig, weiter allein auf sein vermeintliches Potenzial zu hoffen.

Stattdessen sollte Thomas Müller zumindest vorübergehend wieder eine feste Rolle erhalten, da er nach wie vor von der Klasse seiner besten Jahre entfernt ist. Durch seine Bewegungen ohne Ball und seine Spielintelligenz könnte er dem Spiel der Nationalmannschaft gut tun. Alternativ könnte auch ein defensivstärkerer Spieler wie Florian Wirtz oder ein schneller Flügelspieler eingesetzt werden, um die Offensive zu variieren. Insgesamt zeigt sich, dass der Bundestrainer einige taktische Entscheidungen zu treffen hat, um eine schlagkräftige WM-Mannschaft aufzustellen.

Die PERSONALIA und die Formation werden bis zum ersten Spiel der Weltmeisterschaft noch diskutiert werden. Die Vorbereitungsspiele haben gezeigt, dass die Mannschaft noch nicht perfekt eingespielt ist, aber über ausreichend Qualität verfügt, um bei der WM erfolgreich zu sein. Die Erfahrung von Spielern wie Manuel Neuer, Thomas Müller und Antonio Rüdiger wird entscheidend sein, um die junge Mannschaft zu führen. Der Kader bietet zudem Alternativen für jede Position, was dem Trainer Flexibilität gibt.

Die endgültige Entscheidung wird von der aktuellen Form und den taktischen Überlegungen abhängen. Es bleibt spannend, wie die starting eleven gegen Japan aussehen wird





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