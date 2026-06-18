WM-Teilnahme beschert St. Pauli Rekordeinnahmen trotz gekürzter FIFA-Zahlungen

Der FC St. Pauli profitiert von der WM-Teilnahme seiner Spieler, erhält aber weniger Geld als erwartet, da die FIFA die Tagessätze halbiert hat.

Der FC St. Pauli startete mit drei Spielern in die Weltmeisterschaft, die allesamt ungeschlagen bleiben. Jackson Irvine und Connor Metcalfe gewannen mit Australien 2:0 gegen die Türkei, Eric Smith trug zum 5:1-Sieg Schwedens gegen Tunesien bei, und Nikola Vasilj holte mit Bosnien ein 1:1-Unentschieden gegen Kanada.

Für den Kiez-Klub ist die Teilnahme seiner Spieler nicht nur sportlich erfreulich, sondern auch finanziell ein Glücksfall, denn pro Tag und Spieler fließt Geld von der FIFA. Allerdings fällt die Summe niedriger aus als vor dem Turnier erhofft. Grund dafür ist eine Halbierung der Tagessätze von ehemals 11.000 US-Dollar (rund 9.500 Euro) auf nun 5.000 US-Dollar (etwa 4.300 Euro). Die FIFA begründet die Kürzung mit der größeren Teilnehmerzahl von 48 Mannschaften sowie erstmals gezahlten Entschädigungen für die Qualifikationsphase.

Die Vereine wurden rechtzeitig informiert, sodass St. Pauli seine Planung anpassen konnte. Wären die alten Sätze noch gültig gewesen, hätte der Klub mit Einnahmen von knapp über einer Million Euro kalkulieren können. Doch auch mit den reduzierten Zahlungen winkt eine Rekord-Einnahme im Vergleich zu früheren Weltmeisterschaften. 2022 war mit Irvine nur ein Paulianer beim Turnier dabei, der durch den Einzug ins Achtelfinale 268.000 Euro für den Klub erlöste. Damals lag der Tagessatz noch bei 11.000 Dollar.

Nun sind mit Irvine, Metcalfe, Smith und Vasilj gleich vier Spieler aktiv, hinzu kommt der Ex-Paulianer Elias Saad, der für Tunesien spielt und ebenfalls Entschädigungszahlungen generiert. Aktuelle Berechnungen ergeben für St. Pauli Einnahmen von mindestens 461.533 Euro, die sich jedoch deutlich erhöhen können, falls ein oder mehrere Spieler die Vorrunde überstehen. Sollte Australien beispielsweise Gruppenzweiter werden, kämen rund 80.000 Euro hinzu. Die Gesamtsumme könnte sogar noch weiter steigen, je nachdem wie weit die Teams kommen.

Für den finanziell klammen Klub sind diese Zahlungen ein wichtiger Beitrag, um die Budgetlücken zu schließen und Investitionen zu tätigen. Die Spieler selbst freuen sich über die erfolgreiche WM-Teilnahme, die ihnen auch persönliche Anerkennung einbringt. St. Pauli hofft nun, dass die Mannschaften möglichst weit kommen, um die Einnahmen zu maximieren. Neben der finanziellen Komponente ist es für den Verein auch eine Frage des Prestiges, mehrere Nationalspieler bei einem Weltmeisterschaftsturnier zu stellen.

Die Fans verfolgen die Spiele gespannt und drücken die Daumen für ihre Kiez-Kicker. Die nächsten Partien stehen bereits an, und mit jedem Sieg steigt nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch die Einnahmequelle. Es bleibt abzuwarten, ob einer der Spieler sogar den Titel holen kann. Der FC St. Pauli hat auf jeden Fall bereits jetzt von der WM profitiert und wird auch in Zukunft von den Erfahrungen seiner Spieler zehren.

Die Entwicklung zeigt, wie wichtig die Ausbildung und Integration von Nationalspielern für den Verein ist. Mit einer soliden finanziellen Basis kann St. Pauli weiterhin in die Infrastruktur und den Kader investieren. Die WM 2026 markiert einen Meilenstein in der Vereinsgeschichte, denn nie zuvor waren so viele Spieler des Klubs bei einem Turnier dabei. Dies unterstreicht die gute Arbeit der Nachwuchsabteilung und des Scoutingnetzwerks.

Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz, auch wenn die FIFA-Kürzung einen Wermutstropfen darstellt. Dennoch überwiegen die Vorteile, und der FC St. Pauli blickt optimistisch in die Zukunft





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