Im vorletzten WM-Test gegen Finnland will Bundestrainer Julian Nagelsmann die letzten Fragen in der Teamzusammenstellung klären. Zwei Spieler drängen sich für die Startelf auf. Der Text beleuchtet die Bedeutung des Spiels, die Nominierung von Felix Nmecha und die Perspektiven von Jamal Musiala.

Im vorletzten WM-Test gegen Finnland steht für Bundestrainer Julian Nagelsmann die Rekapitulation der Mannschaftsplanung im Vordergrund. Zwei Akteure drängen sich mit ihren Leistungen und ihrer aktuellen Form nachdrücklich in den Fokus und in die mögliche Startelf .

Das Spiel gegen Finnland dient als letzter wichtiger Gradmesser vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen Curacao, um taktische Varianten zu testen und die endgültige Aufstellung zu finalisieren. Die Begegnung wird wie geplant zwei Wochen vor dem Turnierauftakt ausgetragen und bietet die Möglichkeit, eine Formation auf den Platz zu schicken, die "unter Umständen so beginnen kann im Turnier", wie Nagelsmann betonte.

Allerdings sei "jetzt nicht alles in Stein gemeißelt". Das zügige Vorgehen ist auch der Tatsache geschuldet, dass nicht viel Zeit bleibt bis zur Eröffnung der Weltmeisterschaft. Daher werde man bereits viele Spieler zu sehen bekommen, die auch im ersten WM-Spiel von Beginn an auflaufen könnten. Gleich mehrere Gründe sprechen für eine Frühjahrsberufung von Felix Nmecha in den Kader.

Der Dortmunder Mittelfeldspieler hat sich in den letzten Wochen durch konstant starke Leistungen empfohlen und wird daher höchstwahrscheinlich direkt in die Startelf für das Testspiel gegen Finnland rutschen. Nagelsmann begründet dies mit dem Bedürfnis, Spielern, die längere Zeit nicht im Team waren, Spielpraxis und Rhythmus zu geben. In den vergangenen Tagen hat der Bundestrainer regelmäßig und enthusiastisch über Nmecha gesprochen und ihn in den höchsten Tönen gelobt.

"Ich bin einfach extrem überzeugt von dem Spieler", so Nagelsmann, der in ihm sogar einen "Weltklassespieler" sieht. Diese Wertschätzung ist auch eine Reaktion auf die bemerkenswerte Entwicklung Nmechas in der Bundesliga und seine Fähigkeit, das Spiel im Mittelfeld zu lenken und Akzente zu setzen. Neben Nmecha befindet sich auch ein junges Talent aus München in der Gunst des Trainers: Jamal Musiala, der in dieser Saison beim FC Bayern München für Furore gesorgt hat.

Nagelsmann äußerte sich zwar nicht in vergleichbar überschwänglicher Weise wie bei Nmecha, stellte jedoch klar, dass das Vertrauen ins Supertalent uneingeschränkt vorhanden ist.

"Die Jungs sind schon alle gut auf dem Gaspedal", bemerkte er und hob insbesondere die technischen Fähigkeiten und die Torgefahr von Musiala hervor. Dessen Schüsse frequently in den Torwinkel, wurden im Training der Nationalmannschaft bereits mehrfach demonstriert. Die Leistungsdaten und die Spielintelligenz des 20-Jährigen machen ihn für die WM zu einem potentiell entscheidenden Faktor. Die endgültige Auswahl der Startelf bleibt jedoch eine finale EntscheidungNagelsmanns, die er nach dem Finnland-Spiel und vor dem Hintergrund aller verfügbaren Informationen treffen wird





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