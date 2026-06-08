WM-Träume und Enttäuschungen: Ouédraogo doch dabei, Vandevoordt vorerst außen vor

Die unterschiedlichen Schicksale von Assan Ouédraogo und Maarten Vandevoordt in der WM-Vorbereitung: Während der Deutsche kurzfristig nachnominiert wird, bleibt der Belgier nur die Hoffnung auf eine kleine Hintertür.

Die Wege von Assan Ouédraogo und Maarten Vandevoordt könnten unterschiedlicher nicht sein. Während sich für das deutsche Talent der Traum von der Weltmeisterschaft plötzlich doch noch erfüllt, ist er für den belgischen Torhüter vorerst geplatzt.

Ouédraogo, 20 Jahre alt und Mittelfeldspieler, brach seinen Urlaub in Marbella ab und reiste am Sonntag ins Trainingslager der Nationalmannschaft nach Winston-Salem in North Carolina. Eben noch am Strand, nun mitten in der WM-Vorbereitung. Der Youngster vom VfB Stuttgart hatte sich in den letzten Monaten durch konstante Leistungen in der Bundesliga für die Nationalelf empfohlen, doch mit einer Nominierung hatte er nach den bisherigen Kadern nicht mehr gerechnet.

Umso größer war die Überraschung, als ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann anrief - da lag Ouédraogo noch am Pool. Der gebürtige Leverkusener hatte sich bereits mit dem Gedanken an einen Sommerurlaub abgefunden, aber die Nachricht von der Nachnominierung ließ ihn alles stehen und liegen. Innerhalb weniger Stunden war er im Flieger nach den USA. Die Vorfreude auf die WM ist riesig.

Ouédraogo bringt frischen Wind ins Mittelfeld und könnte in den Testspielen noch einmal seine Qualitäten unter Beweis stellen. Anders läuft es für Maarten Vandevoordt. Der 24-jährige Torhüter von RB Leipzig, der im Sommer als neue Nummer 1 verpflichtet wird, war als vierter Keeper ins Aufgebot Belgiens berufen worden. Er unterstützte im Training die etablierten Torhüter Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) und Mike Penders (Straßburg) und hoffte auf eine Chance.

Doch nach der Generalprobe gegen Tunesien, die Belgien mit 5:0 gewann, entschied Nationaltrainer Rudi Garcia, Vandevoordt nicht in den 26-köpfigen Kader für Seattle zu berufen. Der Keeper muss nun die Heimreise antreten und in den Urlaub starten. Die Enttäuschung ist ihm ins Gesicht geschrieben.

Dennoch gibt es eine kleine Hintertür: Anders als bei Feldspielern, bei denen ein verletzter WM-Fahrer nur bis einen Tag vor Turnierbeginn ersetzt werden darf, kann ein Torhüter selbst während des Turniers noch durch einen gesunden vierten Keeper ausgetauscht werden. Diese Regelung hält Vandevoordt eine minimale Chance offen. Sollte einer der drei belgischen Torhüter vor oder während der WM verletzungsbedingt ausfallen, könnte er nachnominiert werden.

Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber wie der Fall Ouédraogo zeigt, kann sich im Fußball alles sehr schnell ändern. Vandevoordt bleibt daher in Bereitschaft und wird sich fit halten, für den Fall der Fälle. Während der Deutsche nun voller Vorfreude auf die WM blickt, hofft der Belgier auf eine verletzungsbedingte Lücke im Kader. Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich für Vandevoordt die Tür noch einen Spalt öffnet.

Bis dahin heißt es für beide Spieler: konzentriert bleiben. Ouédraogo will sich im Training beweisen und vielleicht sogar Spielzeit ergattern, Vandevoordt wartet auf einen Anruf, der sein Schicksal wenden könnte. In der Welt des Fußballs ist bekanntlich nichts unmöglich. Die WM steht vor der Tür, und für beide Akteure ist die Reise noch nicht zu Ende





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