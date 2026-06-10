WM-Vorbereitung: Antonela Roccuzzo zeigt sich in Topform, Messi mit Comeback-Tor gegen Island

Kurz vor Beginn der Fußball-WM 2026 zeigen sich Lionel Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo in Videos auf Instagram in bester WM-Form. Unterdessen kehrt der argentinische Kapitän nach einer Muskelverletzung im Testspiel gegen Island auf den Platz zurück und erzielt einen Treffer. Damit sinkt die Sorge um den Superstar vor dem ersten Gruppenspiel gegen Algerien.

Die argentinische Fußball-Weltmeisterschaftsteilnahme und die Rolle von Kapitän Lionel Messi stehen im Mittelpunkt des Interesses. Während seine Ehefrau Antonela Roccuzzo die Vorbereitung auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada mit ambitionierten Social-Media-Posts begleitet, steht die sportliche Zukunft des Superstars im Fokus.

Messi, der zuletzt mit einer Muskelverletzung zu kämpfen hatte, absolvierte in der Generalprobe gegen Island einen油的 comeback. Er wurde in der 70. Minute eingewechselt und erzielte nur zwei Minuten später per Elfmeter das Tor zum 2:0. Das Spiel endete 3:0, die weiteren Tore erzielten Valentin Barco und Thiago Almada.

Damit verringerten sich die Sorgen um den Spielführer der Albiceleste, der mit der Verletzung zum Trainingslager angereist war und zuletzt beim MLS-Spiel von Inter Miami gegen Philadelphia Union vor der WM-Pause ausgewechselt worden war. In der Gruppe J trifft der Titelverteidiger auf Algerien, Österreich und Jordanien. Das erste Spiel der Argentinier findet am 17. Juni statt, die Übertragung erfolgt unter anderem bei MagentaTV





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