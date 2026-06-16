Die deutsche Nationalmannschaft feiert Nathaniel Browns Geburtstag während der WM-Vorbereitung. Gleichzeitig punktet Deniz Undav bei seinem Debüt, Antonio Rüdiger verlängert bei Real Madrid, und die Elfenbeinküste um Yan Diomande wartet mit großer Vorfreude auf das Duell mit dem DFB-Team.

Die deutsche Fußball nationalmannschaft befindet sich an einem besonderen Tag in der Vorbereitung auf die WM. Während die Mannschaft an diesem Dienstag den Geburtstag von Nathaniel Brown feiert, gibt es auch andernorts Neuigkeiten rund um das Team.

Brown, der vor kurzem sein erstes Länderspieltor erzielte, genießt den freien Tag, den das gesamte Team nach den intensiven Trainingslagern erhält. 的热情Undav feierte sein WM-Debüt mit einem Tor und zwei Vorlagen beim 7:1-Sieg gegen Curacao. Auf dem Rückflug nach Winston-Salem richtete er emotionale Worte an seine Mannschaftskollegen und betonte den Teamgeist. Das Team nutzt den freien Tag, um die Gastgeberstadt Winston-Salem zu erkunden.

Einige Spieler waren bereits am Montag mit ihren Familien im Stadtzentrum unterwegs, besuchten Museen und Wahrzeichen wie das Reynolds Building, das als Vorbild für das Empire State Building dient. Für den Abend war ein Besuch eines Baseballspiels der örtlichen Mannschaft Winston-Salem Dash geplant.

Meanwhile, Real Madrid hat die Vertragsverlängerung mit Abwehrspieler Antonio Rüdiger bekannt gegeben. Der 33-Jährige bleibt damit bis 2027 beim spanischen Rekordmeister. Bei Real war Rüdiger in der vergangenen Saison trotz Verletzungen ein wichtiger Spieler, während er bei Bundestrainer Julian Nagelsmann aktuell nur als Ersatz für die Stammverteidiger Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck vorgesehen ist. Ex-Bundestrainer Joachim Löw äußerte sich zur Turnierfavoritenrolle.

Er sieht die deutsche Mannschaft trotz positiver Entwicklung nicht unter den absoluten Topfavoriten. Es fehle noch an der nötigen Stabilität und Persönlichkeiten wie 2014. Joshua Kimmich oder Manuel Neuer allein reichten nicht aus. DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig sprach im Interview über nervöse Blicke mit Rudi Völler beim Spiel gegen Curacao und verriet, warum er vom Houstoner Polizeichef ein Geschenk erhielt.

Zudem gab er Entwarnung für Jamal Musiala. In einer neuen Folge der Sendung "Eure WM" wird zudem ein besonderes Fahrzeug aus Künzelsau auf dem Weg in die USA gezeigt, das das Team unterstützen wird. Am Samstag steht in Toronto das Spiel gegen die Elfenbeinküste an. Durch die bisherigen Unentschieden in anderen Gruppen könnte Deutschland mit einem Sieg bereits alsGruppendritter sicher weiterkommen.

Doch die Elfenbeinküste um Shootingstar Yan Diomande, der gegen Ecuador stark auftrat, will Geschichte schreiben und der deutschen Mannschaft das Leben schwer machen. Diomande betonte die Siegmentalität seiner Mannschaft und kündigte an, dass sie auf Deutschland warten. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann muss sich somit auf ein engagiertes und selbstbewusstes Gegnerteam einstellen





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