WM-Vorbereitung: Nur zwei Stars stoppen für Fans - Völler reagiert

DFB-Sportdirektor Rudi Völler äußert sich zur verhaltenen Interaktion der Nationalspieler mit Fans bei der Ankunft im Trainingslager.

Zum Start in die WM-Vorbereitung traf die deutsche Nationalmannschaft am Mittwochmittag am Adidas-HomeGround in Herzogenaurach ein. Während die meisten Spieler direkt ins Innere des Geländes fuhren, ohne anzuhalten, machten nur zwei Stars eine Ausnahme: Linksverteidiger David Raum von RB Leipzig und der dribbelstarke Leroy Sané, der inzwischen für Galatasaray spielt.

Sie stiegen aus ihren Autos, um den wartenden Fans Autogramme zu geben und Selfies zu machen. Rund 25 Anhänger hatten mehrere Stunden lang bei 28 Grad Celsius vor dem Tor des Team-Camps ausgeharrt. Einige von ihnen gaben frühzeitig auf und verließen frustriert den Eingangsbereich, weil sie keine Spieler zu Gesicht bekamen.

Der zwölfjährige Gustav, der ein Leipzig-Trikot mit der Nummer 22 von David Raum trug, erzählte später der Bild-Zeitung: David hat zu mir gesagt: Wenn schon einer mein Trikot trägt, dann muss ich auch anhalten. Diese spontane Geste wurde von den Fans sehr geschätzt, doch die allgemeine Stimmung war getrübt durch die Zurückhaltung der anderen Spieler. Auf der Auftaktpressekonferenz wurde DFB-Sportdirektor Rudi Völler auf das Thema angesprochen.

Der 66-Jährige vertrat eine klare Meinung und gab zu: Es wäre schön gewesen, wenn es ein paar mehr gewesen wären. Ich glaube, das haben wir doch schon bewiesen in den letzten Wochen und Monaten, dass wir durch Aktionen, vor dem Training, nach dem Training, versuchen, viele Menschen mitzunehmen. Selfies zu geben, Autogramme zu geben. Da brauchen wir uns mit der deutschen Nationalmannschaft nicht zu verstecken im Vergleich zu anderen Nationen.

Dass es jetzt nur zwei waren, da haben Sie gut gezählt, Kompliment. Völler kündigte an, das Thema intern anzusprechen: Ich verstehe die Frage, wir werden es weitergeben. Er betonte, dass die Mannschaft durchaus bemüht sei, eine gute Beziehung zu den Fans aufzubauen, was man auch bei vergangenen Trainingseinheiten gesehen habe. Die aktuelle Situation sei jedoch nicht ideal, und man werde die Spieler daran erinnern, wie wichtig solche Gesten für die Unterstützung der Nation seien.

Der DFB kämpft vor dem anstehenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko um die positive Stimmung und den Rückhalt der eigenen Anhänger. Die Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni und endet am 19. Juli.

Völler betonte: Die gute Stimmung, die wir gerne für so eine Weltmeisterschaft hätten, kommt nicht nur durch Quatschereien. Da ist natürlich auch die Mannschaft gefordert, auch im Training, gegen Finnland und die USA. Es gehe darum, durch Leistung und Nähe zu den Fans Vertrauen zurückzugewinnen. Die beiden Testspiele gegen Finnland und die USA werden als Gradmesser gesehen, um sich vor dem Turnier zu präsentieren.

Die mangelnde Interaktion bei der Ankunft hat bereits für Diskussionen gesorgt, und viele Fans hoffen, dass sich die Spieler in den kommenden Tagen offener zeigen. Die Mannschaftsleitung um Völler und Bundestrainer Julian Nagelsmann wird daran arbeiten, die Beziehung zur Fangemeinde zu stärken, denn bei einer WM ist der Rückhalt aus der Heimat essenziell für den Erfolg. Es bleibt abzuwarten, ob die Stars beim nächsten Training oder vor den Testspielen mehr Zeit für die Anhänger finden.

Die Vorfreude auf das Turnier ist trotz der anfänglichen Enttäuschung groß, und die Nationalmannschaft will alles daran setzen, die Fans gegen sich zu haben





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB Nationalmannschaft WM-Vorbereitung Rudi Völler Fans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eine Telefonzelle voller Bücher nur für Kinder in LangerringenEine neue Mini-Bibliothek soll den Dorfplatz in Langerringen bereichern. Initiiert wurde das Vorhaben von den Gallusfrauen. Der Gemeinderat stimmt zu.

Read more »

Sony lockt mit PS-Plus-Angebot: Treue Fans können nur eingeschränkt sparenDie Days of Play geben PlayStation-Fans jede Menge Gelegenheiten zum Sparen. Sony kündigt an, dass auch das PS-Plus-Abo günstiger angeboten wird....

Read more »

Nur Raum nimmt sich Zeit für Fans, da kommt plötzlich SanéDie deutsche Nationalmannschaft trifft sich in Herzogenaurach. WM-Auftakt! Bei der Ankunft warten einige Fans, auf ihre Kosten kommen sie aber nicht. Nur zwei Spieler nehmen sich Zeit für Fotos und Autogramme, berichtet Reporter Dominik Rosing.

Read more »

DFB-Elf startet WM-Vorbereitung in Bayern: Nagelsmann und Völler betonen TeamgeistDie deutsche Nationalmannschaft sammelt sich in Herzogenaurach zur finalen Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler betonen auf einer Pressekonferenz die Bedeutung von Teamspirit und Fokus auf das Hier und Jetzt. Völler blickt optimistisch auf seine fünfte WM und erinnert an positive Erinnerungen, während Nagelsmann die Mannschaft auffordert, sich auf beeinflussbare Dinge zu konzentrieren. Die Mannschaft hat hohe Ziele und will in Nordamerika überzeugen.

Read more »