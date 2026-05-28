WM-Vorbereitung: Positionskämpfe bei der deutschen Nationalmannschaft

Vor der WM in Katar herrscht in einigen Mannschaftsteilen noch große Konkurrenz. Wir analysieren die Schlüsselpositionen und blicken auch auf das Quartier für 2026.

Wenige Wochen vor der WM in Katar sind beim deutschen Nationalteam zwar die Kader-Tickets vergeben, aber nicht alle Stammplätze. Wir blicken detailliert auf die Positionskämpfe im DFB -Team.

Einige Stars dürfen sich relativ sicher sein, beim ersten Turnierspiel gegen Curacao am 14. Juni ab 19 Uhr live auf MagentaTV aufzulaufen. Auf einigen Positionen herrschen jedoch noch erbitterte Konkurrenzkämpfe. Hier dürften die Trainings- und Testspielleistungen den Ausschlag geben.

Wir sehen uns die aktuelle Situation an. Im Tor ist Manuel Neuer gesetzt, aber im ersten Test gegen Finnland wird er aus Vorsicht noch nicht spielen. Sorgen muss man sich jedoch nicht machen, sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Tür für Oliver Baumann bleibt so aber weiterhin einen Spalt offen.

In der Abwehr ist Joshua Kimmich wie schon bei der EM als Rechtsverteidiger eingeplant und wird in dieser Rolle gesetzt sein. Nagelsmann hat keinen gelernten Rechtsverteidiger nominiert, wodurch es wohl im Verlauf des Turniers keinen Wechsel gibt. Ich habe einige Spieler als Alternativen im Auge, sollte Josh ausfallen, verriet Nagelsmann beim Startschuss in Herzogenaurach. Namen wollte er allerdings nicht nennen.

In der Innenverteidigung gibt es einen Dreikampf: Antonio Rüdiger, der mit seinem starken linken Fuß insbesondere für die Spieleröffnung ein Upgrade ist, hat nach seiner längeren Verletzungspause bei Borussia Dortmund eine konstant starke Saison gespielt. In der WM-Quali haben sich jedoch Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck als Duo etabliert.

Zudem hat Rüdiger durch sein teilweise untragbares Verhalten - seien es grobe Fouls, fragwürdige Gesten oder Schiedsrichter-Beleidigungen - auch als Nationalspieler an Ansehen und Standing verloren. Auf der linken Seite ist David Raum der Herausforderer. Der Leipziger bringt mehr DFB-Team-Erfahrung mit und hat sich durch seine Rolle als RB-Kapitän auch als Leader-Persönlichkeit etabliert. Mit seinen Flanken ist er zudem offensiv eine Waffe.

Ich bin unglaublich froh, dass du Teil dieser Mannschaft bist, weil du immer eine extrem positive Verrücktheit reinbringst, schwärmte Nagelsmann im Nominierungs-Video. Die Füße hochlegen darf Raum keineswegs, weil mit Nathaniel Brown ein sehr talentierter Linksverteidiger auf seine Chance lauert. Der Frankfurter ist fußballerisch sehr stark und ein guter Balleroberer. Sollte Raum schwächeln, könnte Brown davon profitieren.

Manchmal glaube ich, du weißt selbst noch gar nicht, wie gut du bist. Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen, lobte Nagelsmann auch diesen. Im Mittelfeld ist Leon Goretzka gesetzt? Schon im März erklärte der Bundestrainer, dass der 31-Jährige gute Chancen auf Spielzeit habe, jedoch merkte er später an, dass dies keineswegs als Stammplatz-Garantie zu verstehen sei.

Für Goretzka spricht, dass er das Zusammenspiel mit Aleksandar Pavlovic aus dem Verein kennt, gegen ihn der fehlende Stammplatz beim FCB. Felix Nmecha vom BVB war einige Wochen verletzt, ist aber rechtzeitig für die WM-Vorbereitung fit geworden. Für ihn gilt es nun, Druck auf Goretzka aufzubauen. Pascal Groß und Ilkay Gündogan sind wohl eher Backups für Pavlovic.

Beide können als Ballverteiler überzeugen, sind jedoch physisch und in Sachen Geschwindigkeit limitiert. Folgerichtig wird wohl immer einer aus dem Duo Goretzka und Nmecha auf dem Platz stehen. Neben der aktuellen WM-Vorbereitung hat der DFB auch schon die Planungen für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vorangetrieben. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Quartier gefunden: The Graylyn Estate in Winston-Salem, North Carolina.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird während der Endrunde im Sommer 2026 in diesem Hotel residieren. Die Anlage des The Graylyn Estate erstreckt sich über 55 Hektar und bietet zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern und einem riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der WM in ihrer Freizeit aufhalten können. Zum Training bittet Nagelsmann seinen WM-Kader dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University.

Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons. Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor, sagte der Bundestrainer.

Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen, so Nagelsmann. Nagelsmann, Rudi Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf. In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit





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