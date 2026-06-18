WM-Vorbereitung: Schiedsrichter für Deutschland gegen Elfenbeinküste steht fest

Die FIFA hat den paraguayischen Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez für das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste nominiert. Er gibt sein WM-Debüt und hatte bereits Dortmunds 4:3 in der Champions League gepfiffen.

Nach dem deutlichen 7:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao steht heute Abend um 22 Uhr das nächste Gruppenspiel der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft an. Gegner ist die Elfenbeinküste , ein Team mit großer afrikanischer Fußballtradition.

Nun hat der Weltverband FIFA auch den Schiedsrichter für diese Partie in Toronto benannt. Es ist der 43-jährige Paraguayer Juan Gabriel Benitez, der damit sein WM-Debüt geben wird. Bisher kam er bei diesem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada noch nicht zum Einsatz, nun leitet er das dritte deutsche Spiel in der Vorbereitung. Benitez wird unterstützt von seinen beiden Assistenten Eduardo Cardozo und Milciades Saldivar, beide ebenfalls aus Paraguay.

Als Vierter Offizieller wird Khalid Alturais aus Saudi-Arabien fungieren, und als Ersatz-Schiedsrichter steht Mohammed Alabakry aus demselben Land bereit. Die Namen der Video-Assistenten hat die FIFA dagegen noch nicht veröffentlicht. Insgesamt ist das Schiedsrichtergespann eine interessante Mischung aus südamerikanischen und asiatischen Offiziellen. In seiner Laufbahn hat Benitez bereits 258 Spiele geleitet, darunter 19 Partien in der Copa Libertadores, sechs Begegnungen in der WM-Qualifikation und ein Spiel bei der Klub-WM im letzten Sommer.

Besonders spannend für die deutschen Spieler: Er pfiff im vergangenen Jahr das spektakuläre 4:3 von Borussia Dortmund gegen Mamelodi Sundowns in der Gruppenphase der Champions League. Dadurch kennen ihn mindestens drei aktuelle Nationalspieler, die beim BVB unter Vertrag stehen: Felix Nmecha, der damals traf, sowie Jamie Bynoe-Gittens und sein Bruder Niclas Füllkrug, die beide im Kader waren. Diese Vorerfahrung könnte für beide Seiten eine gewisse Vertrautheit mitbringen.

Die Partie gegen die Elfenweinküste ist für die deutsche Mannschaft der nächste wichtige Test vor dem ersten Gruppenspiel der WM gegen Japan. Trainer Hansi Flick wird die Begegnung nutzen, um letzte taktische Feinjustierungen vorzunehmen und die Rotation im Kader zu managen. Mit einem weiteren überzeugenden Sieg könnte das Team das nötige Selbstvertrauen für den Ernstfall sammeln. Gleichzeitig ist es eine Chance für die Spieler, sich im Wettbewerb um die Startelf zu empfehlen, insbesondere für diejenigen, die bislang weniger Spielzeit hatten





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