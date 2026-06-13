WM-Vorfreude und Angst: Laura Schmitt, Freundin von Dani Olmo, erneut im Fokus

Laura Schmitt, Freundin von Spaniens Fußballstar Dani Olmo, reist zur WM nach Atlanta. Trotz Vorfreude auf den Titelkampf fürchtet sie erneute Hassattacken im Netz, wie schon bei der EM. Sie zeigt sich ironisch, aber betroffen.

Die Koffer sind gepackt, die Outfits gewählt, die Tickets gebucht. Die WM-Euphorie ist groß, denn es geht für Laura Schmitt und ihren Freund Dani Olmo um den Titel.

Der spanische Spielmacher gehört mit seiner Mannschaft zu den Favoriten bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Doch in die Vorfreude mischt sich auch Angst - vor Hass und schlimmen Anfeindungen, ähnlich wie bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren. Laura Abla Schmitt, die Freundin von Dani Olmo, reist in diesen Tagen nach Atlanta, Georgia, wo die spanische Nationalmannschaft ihre ersten Spiele bestreitet und ihr Quartier bezogen hat.

Ich fliege nach Atlanta, verpasse das erste Spiel leider, aber ich habe noch einen Job und muss Geld verdienen. Wir wissen nicht, ob Spanien in Atlanta bleibt oder die Basis noch einmal wechselt, sagt Laura in ihrem Podcast Ziemlich beste Fremde. Spanien spielt am Sonntag gegen Kap Verde. Sie stellt klar, dass sie nicht die ganze Zeit bei Olmo sein wird und ihn wahrscheinlich kaum sieht, nur wenn er frei hat.

Dennoch ist klar, für wen die gebürtige Norddeutsche die Daumen drückt: Sie werden gewinnen, sagt sie über Spanien. Dass es diesmal viele Titelfavoriten gibt, juckt mich nicht, Spanien gewinnt, meint sie. Doch damit verbunden ist auch eine Angst. Ich bin gespannt, ob ich dann wieder der meistgehasste Mensch der Nation bin in meinem Spanien-Trikot.

Das ist witzig, sagt sie ironisch. Dann wieder den deutschen Pass abgeben müssen - gar keinen Bock. Bereits bei der EM hatte Laura sich im Trikot von Spanien gezeigt und auf Social Media geschrieben: Bin dann wohl jetzt Spanien-Fan. Dafür bekam sie massive Anfeindungen und Hass im Netz.

Die Influencerin wurde als Verräterin beschimpft, ihr wurde nahegelegt, auszuwandern, und es wurde gefordert, dass sie ihren deutschen Pass ablegen solle, wenn sie bei der WM nicht für ihr Geburtsland sei. Dann geh doch nach Spanien, schrieben Menschen damals. Inzwischen wohnt Laura in Barcelona, wo Olmo mit Barça spanischer Meister geworden ist. Dass ihre Leidenschaft für Spanien aus Liebe zu ihrem Freund entsteht, sollte selbstverständlich sein.

Ich kann nur auf Spanien wetten, weil ich mich freuen würde, wenn Spanien gewinnt, sagt sie und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: Aus fußballerischer Sicht mit meinem Expertenauge würde ich auch sagen: Spanien gewinnt. Die Geschichte von Laura Schmitt wirft ein Licht auf die Schattenseiten des Sports: Nationalismus und Hass im Netz. Trotz aller Vorfreude bleibt eine gewisse Anspannung, denn die Erfahrungen der Vergangenheit haben tiefe Spuren hinterlassen.

Die WM wird nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den sozialen Medien ausgetragen, und Laura ist ein Beispiel dafür, wie persönliche Entscheidungen im öffentlichen Raum angefeindet werden können. Dabei zeigt sie eine bemerkenswerte Gelassenheit und Humor, die sie zu einer starken Persönlichkeit machen. Ihre Hoffnung ist, dass Spanien gewinnt - und dass sie diesmal mit weniger Hass konfrontiert wird. Doch die Realität sieht oft anders aus.

Die Diskussion um Nationalstolz und Zugehörigkeit ist komplex, und Laura steht im Mittelpunkt dieser Debatte. Ihr Umgang damit ist bewundernswert, und sie bleibt sich treu: Sie unterstützt ihren Freund und das Team, das ihr ans Herz gewachsen ist. Ob Spanien den Titel holt oder nicht, eines ist sicher: Laura wird weiterhin mit Leidenschaft und einem Schuss Ironie ihre Rolle als Freundin und Spanien-Fan ausfüllen





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