Die Spieler Roshon van Eijma und Jurien Gaari von der WM-Teilnehmer Curaçao sind Fans von Antonio Rüdiger und hoffen auf sein Trikot. Gleichzeitig zeigen sie sich selbstbewusst vor der Partie gegen Deutschland. Trainer Dick Advocaat führt die Mannschaft zum Turnier und äußert Respekt vor dem deutschen Team.

Der Inhalt der Nachricht beschäftigt sich mit der bevorstehenden WM-Begegnung der deutschen Nationalmannschaft mit der Mannschaft von Curaçao . Zwei Spieler Curaçao s, Roshon van Eijma und Jurien Gaari, sind große Fans des deutschen Verteidigers Antonio Rüdiger und hoffen, nach dem Spiel sein Trikot zu erhalten.

Van Eijma bezeichnet Rüdiger als sein Vorbild und erwägt, ihn nach dem Spiel an der Bank um sein Trikot zu bitten, falls Rüdiger nicht spielt. Gaari hingegen gibt an, dass ein gemeinsamer Freund bereits mit Rüdiger gesprochen habe, um ein mögliches Shirt zu arrangieren. Beide Spieler strahlen großes Selbstvertrauen aus und betonen, dass sie Deutschland wehtun können.

Van Eijma betont im SPORT BILD-Interview, dass man trotz der Erwartungen, dass Curaçao als kleinster WM-Teilnehmer deutlich unterlegen sei, nicht an diese Denke verschwende und dass die Mannschaft stark sei. Man werde kämpfen und mit Herz spielen, was eine Chance biete. Falls Deutschland das Spiel unterschätze, würde es einen großen Fehler begehen. Diese Einstellung und der Erfolg der Mannschaft maßgeblich durch Trainer Dick Advocaat ermöglicht, der das Team sensationell zur WM in den USA, Mexiko und Kanada führte.

Advocaat äußert großen Respekt vor Deutschland, sieht sie als klaren Favoriten, betont aber dennoch die Stärke seiner Mannschaft





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