WM-Vorrunde: Die dürfen Sie nicht verpassen - SPORT BILD zeigt die Schlüsselspiele

Die Gruppenphase der Fußball-WM 2026 verspricht Höhepunkte. SPORT BILD präsentiert die wichtigsten Spiele der Vorrunde, von Brasilien gegen Marokko bis zum Duell zwischen Kolumbien und Portugal. Wer setzt sich durch, wer wird Überraschungsteam?

Die Fußball-Weltmeisterschaft hat mit dem Eröffnungsspiel ihren Auftakt gefeiert und startet nun in die längste und größte Gruppenphase aller Zeiten. Aufgrund der Aufstockung auf 48 Mannschaften und zwölf Gruppen gibt es in der Vorrunde insgesamt 72 Spiele statt wie früher 64.

Viele Partien haben einen klaren Favoriten, doch SPORT BILD hat die Spiele herausgepickt, die man in der Vorrunde keinesfalls verpassen darf. In Gruppe C treffen Brasilien und Marokko aufeinander. Brasilien als Rekordsieger und Marokko als Halbfinalist der letzten WM 2022 - es war der erste Halbfinaleinzug einer afrikanischen Nationalmannschaft überhaupt - wollen beide sehr weit kommen. Das Duell mit Vinicius Jr. und Co. könnte darüber entscheiden, wer in dieser Gruppe den ersten Platz belegt.

Dieser Sonntag verspricht ein besonderer Fußballtag zu werden, denn neben dem Kracher in Gruppe C steht auch das erste Spiel der niederländischen Mannschaft an. Japan gilt für viele als Geheimfavorit, die Niederlande haben wie bei jeder WM ein talentiertes Team.

Allerdings mühte sich Oranje in den Tests gegen Usbekistan. Japan könnte hier den überraschenden Gruppensieg in Angriff nehmen. Ägypten und Belgien treffen am 16. Juni aufeinander.

Das Duell bietet besonderen Zündstoff, denn der senegalesische Kader ist größtenteils in Frankreich geboren. Auch Spanien hat am 17. Juni einen anspruchsvollen Auftakt vor sich. Wer das direkte Aufeinandertreffen zum Start der WM gewinnt, scheint auf Kurs Gruppensieg zu sein.

Deutschland trifft am 20. Juni im zweiten Gruppenspieltag auf einen Gegner. Kann die Elf von Julian Nagelsmann hier einen großen Schritt Richtung Weiterkommen gehen? Zwei Tage später wartet auch für Lionel Messi eine hohe Hürde: am 22.

Juni trifft Argentinien auf einen starken Kontrahenten. Kann die Mannschaft von Ralf Rangnick womöglich den Titelverteidiger ernsthaft herausfordern oder setzt die Albiceleste ein erstes großes Ausrufezeichen? Die endgültige Entscheidung über das Weiterkommen fällt am dritten Gruppenspieltag. Hier liegt ein Augenmerk auch auf dem Gastgeber, der am 26.

Juni auf einen Gegner trifft. Es ist mutmaßlich das Duell in der Gruppe D, das über Platz eins und zwei entscheidet. Ähnliches gilt für das Duell zwischen Norwegen und Frankreich am gleichen Tag. Nach der perfekten Qualifikation wollen Erling Haaland und Co. auch dem Titelfavoriten wehtun.

In Gruppe H geht es am 26. Juni um den Gruppensieg. Zum Abschluss wartet zudem das Aufeinandertreffen von Kolumbien und Portugal in Gruppe K. Ronaldo und Co. wollen unbedingt den Gruppensieg. Gelingt das gegen den starken südamerikanischen Vertreter?

Die Vorrunde verspricht also viele dramatische und entscheidende Spiele, die den weiteren Turnierverlauf maßgeblich beeinflussen werden





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