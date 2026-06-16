WM-Zoff: Iran kritisiert USA nach erzwungener Abreise

Nach dem ersten WM-Gruppenspiel muss die iranische Nationalmannschaft die USA sofort verlassen. Kapitän und Trainer kritisieren die FIFA, die USA weisen die Vorwürfe zurück. Der Streit belastet die Atmosphäre vor dem Hintergrund des militärischen Konflikts.

Der Streit zwischen dem Iran und den USA um die Logistik bei der Fußball-Weltmeisterschaft eskaliert. Nach dem ersten Gruppenspiel musste die iranische Nationalmannschaft die Vereinigten Staaten entgegen den ursprünglichen Planungen sofort verlassen und in ihr Trainingslager im mexikanischen Tijuana zurückkehren.

Dieser Vorfall hat zu heftiger Kritik von Kapitän Mehdi Taremi und Trainer Amir Ghalenoei an der FIFA geführt. Die USA wehren sich nun gegen die Vorwürfe und betonen, der Ablauf sei von Anfang an klar gewesen. Der Haupt-Gastgeber des Turniers, Andrew Giuliani, Geschäftsführer der FIFA-Taskforce des Weißen Hauses, erklärte gegenüber der Associated Press: Wir haben deutlich gemacht, dass dies der Ablauf war.

Das Team war nach dem Spiel im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles am Montag erwartet worden und hatte gehofft, die Nacht in Kalifornien verbringen zu können. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen ging es nur wenige Stunden später zurück ins Trainingslager nach Mexiko. Die iranische Mannschaft fühlt sich dadurch benachteiligt und sieht ihre Vorbereitung auf das nächste Spiel gefährdet.

Taremi äußerte sich deutlich: Ich denke, das ist nicht gut für den Fußball. Bei einer Weltmeisterschaft musst du dich vernünftig auf das nächste Spiel vorbereiten können. Aber wir bekommen diese Unterstützung nicht. Die FIFA sollte uns mehr helfen.

Auch Nationaltrainer Ghalenoei beklagte sich: Nach dem Spiel wurde uns gesagt: Ihr müsst sofort abreisen. Man hat uns aufgefordert, in ein Flugzeug zu steigen und in unser Trainingslager in Tijuana zurückzukehren, und das bereitet uns große Sorgen. Sie zwingen uns, vorzeitig zurückzufahren. Sie machen die Situation immer schwieriger, stellen uns immer mehr Hürden in den Weg, aber wir werden uns nicht davon abhalten lassen, unser Bestes zu geben.

Wie mehrere internationale Medien, darunter der britische Guardian, berichten, war für Dienstagvormittag ursprünglich noch eine Regenerationseinheit in Los Angeles geplant. Erst danach sollte die Mannschaft zurück nach Mexiko reisen. Die widersprüchlichen Aussagen werfen die Frage auf: Wer lügt im WM-Zoff? Der Iran und die USA, die als Gastgeber fungieren, befinden sich seit Februar dieses Jahres in einem militärischen Konflikt.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt eine harte Linie gegenüber Teheran verfolgt. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Zwischenfall eine zusätzliche politische Dimension. Die iranische Mannschaft fühlt sich nicht nur sportlich benachteiligt, sondern sieht auch eine Schikane aufgrund der angespannten bilateralen Beziehungen. Die FIFA ist nun gefordert, für klare Regeln und faire Bedingungen für alle teilnehmenden Nationen zu sorgen.

Der Vorfall zeigt, wie sehr politische Spannungen den Sport beeinflussen können. Die nächste Partie des Iran steht unter keinem guten Stern. Die Spieler müssen sich nach der langen Reise und dem fehlenden Schlaferholen. Es bleibt abzuwarten, ob die FIFA die Beschwerden des Iran ernst nimmt und die geplanten Abläufe anpasst.

Die USA als Gastgeber stehen in der Pflicht, einen geregelten und respektvollen Turnierablauf zu gewährleisten. Der Zwischenfall wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, die mit der Austragung einer WM in einem Land mit komplexen außenpolitischen Beziehungen verbunden sind. Die Fußballfans hoffen, dass der sportliche Wettkampf im Vordergrund steht und nicht politische Auseinandersetzungen. Die iranischen Spieler konzentrieren sich auf ihre Leistung, doch die äußeren Umstände machen es ihnen schwer.

Das Team braucht dringend Ruhe und eine verlässliche Planung, um sich voll und ganz auf die sportlichen Ziele konzentrieren zu können





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