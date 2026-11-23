Von der Gewürzmühle bis zur Küchenmaschine: Sechs WMF-Produkte sind am Black Friday günstiger. Das bieten die aktuellen Deals.

Vom Würzen und Schneiden bis zum Braten und Mixen: WMF deckt mit seinem Sortiment viele Arbeitsschritte in der Küche ab. Rund um den Black Friday am 27.

November 2026 sinken bei Amazon die Preise ausgewählter Produkte. Dabei stehen kleine Küchenhelfer ebenso zur Wahl wie eine vernetzte Küchenmaschine. Welche Produkte reduziert sind und ob sich die Deals lohnen, lesen Sie hier. WMF-Angebote aus den Bereichen Kochen, Backen und Küchengeräte bündelt Amazon auf einer eigenen Aktionsseite.

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Dort lassen sich alle verfügbaren Deals und die aktuellen Preise vergleichen. Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet: Wenn Sie auf einen Link mit Sternchen-Symbol klicken und darüber einkaufen, erhalten wir eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.

Diese Einnahmen helfen uns, hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anzubieten. Die 14 Zentimeter hohe WMF Gewürzmühle besitzt ein Keramikmahlwerk, das sich stufenlos von grob bis fein einstellen lässt. Der Glasbehälter ist spülmaschinengeeignet; durch das oben sitzende Mahlwerk sollen Gewürzreste nicht auf die Arbeitsfläche fallen. Amazon bietet die Mühle aktuell für 9,99 Euro statt 11,93 Euro an.

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Laut idealo-Preisvergleich ist das der günstigste Preis der zweiten Jahreshälfte. Die WMF Avantgarde vereint eine drei Liter große Kochschüssel und ein Dampfgarvolumen von 3,7 Litern in einem Gerät. Mit 14 Automatikprogrammen, 1.550 Watt Leistung und Temperaturen bis 150 Grad Celsius übernimmt sie verschiedene Zubereitungsschritte. Die Steuerung erfolgt über den Touchscreen oder eine per WLAN angebundene App.

Mit 899 Euro erreicht die Küchenmaschine ihren bisherigen Jahrestiefststand . WMF Devil: Beschichtete Pfannen in zwei Größen Mit Durchmessern von 24 und 28 Zentimetern deckt das WMF Devil Set zwei gebräuchliche Pfannengrößen ab. Beide Pfannen bestehen aus Edelstahl und verfügen über eine PTFE-Antihaftbeschichtung. Der TransTherm-Boden funktioniert auch auf Induktionsherden.

Der aktuelle Preis liegt unter dem für 2026 erfassten Durchschnittspreis. Der Kult X Mix and Go bereitet einzelne Portionen Smoothies und Shakes direkt in einer 0,6 Liter großen Tritan-Flasche zu. Dafür arbeitet das kompakte Gerät mit 300 Watt und vier Edelstahlklingen. Eine Sicherheitsabschaltung gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Den vorliegenden Preisangaben zufolge handelt es sich um den bisherigen Tiefpreis des Jahres. Das WMF Touch Set besteht aus einem Allzweckmesser und einem größeren Kochmesser. Für die Klingen verwendet WMF rostfreien und säurebeständigen Spezialklingenstahl mit Antihaftbeschichtung. Zwei mitgelieferte Klingenschutzhüllen sollen die sichere Aufbewahrung erleichtern.

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Laut Idealo-Recherche entspricht der Angebotspreis dem bisherigen Jahrestief. Das 60-teilige WMF Besteck-Set Alteo ist für zwölf Personen ausgelegt und umfasst Monobloc-Messer. Die Besteckteile bestehen aus mattiertem Cromargan Edelstahl 18/10, sind laut Hersteller säurebeständig und spülmaschinenfest. Lange, abgerundete Griffe prägen das Design; ein Besteckkasten dient zur Aufbewahrung.

Wer regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen gibt es für Prime-Kunden bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.

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