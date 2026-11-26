Gastgeber haben im Dezember viel vor, und die Küche muss mitspielen. WMF reduziert zum Black Friday Artikel für die Festtage und den Jahreswechsel.

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Mehr dazu liest du- Gastgeber haben im Dezember viel vor, und die Küche muss mitspielen. WMF reduziert zum Black Friday Artikel für die Festtage und den Jahreswechsel. Von Heiligabend bis Silvester vergeht nur eine Woche, und in der Küche ist in dieser Zeit meist am meisten los. Es kommt Besuch, es wird gekocht und gleich noch einmal gekocht.

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Da fällt schnell auf, was im Schrank schon länger durchhält und was nicht mehr so richtig will. Black Friday ist für viele der Moment, in dem sie Anschaffungen vorziehen, die sonst bis nach den Feiertagen warten würden. Bei, die man sich im Hinblick auf Weihnachten und Silvester ansehen kann. Entscheidet man sich jetzt, spart man so richtig und es bleibt noch Zeit, die neuen Sachen vor dem Fest einmal auszuprobieren.handelt es sich um einen Topf aus Gusseisen mit emaillierter Oberfläche.