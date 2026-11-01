WNBA-Star Sophie Cunningham zur Debatte um den Hymnen-Boycott von Atlanta Dream und Golden State Valkyries. Sie unterstützt die Aktion, kritisiert Trump und thematisiert Drohungen.

Die kontroverse Debatte um den Protest vor dem Anpfiff der Nationalhymne in den WNBA -Finals hat eine prominente Unterstützerin gefunden. Die 30-jährige Sophie Cunningham hat sich im Podcast von Theo Von öffentlich zur Situation geäußert, nachdem sowohl die Atlanta Dream als auch die Golden State Valkyries in den ersten fünf Spielen der Serie das Feld verlassen hatten, bevor die Hymne erklang.

Cunningham unterstützt Protestaktion der Teams

In ihrer Antwort auf die Anfragen des Podcasts verwies die Basketballspielerin darauf, dass die von den Teams gewählte Strategie in der aktuellen Saison nichts Ungewöhnliches darstellt. Sie betonte, dass diese Handlung bereits die gesamte Spielzeit über praktiziert werde, auch wenn die öffentliche Aufmerksamkeit und die Diskussion darüber erst jetzt an Intensität gewonnen haben. Cunningham erklärte, sie versteh die Kritik der Öffentlichkeit, da die Reaktion der Medien und der Fans auf diese Routine erst jetzt stattfinde.

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Sie hob hervor, dass ihre eigene Haltung von Dankbarkeit und Respekt geprägt ist. Insbesondere denjenigen, die im Militärdienst stehen und für das Land kämpfen, möchte sie ihre Wertschätzung ausdrücken. Für sie ist die Demonstration ein Zeichen der Liebe und Unterstützung für die Veteranen und diejenigen, die aktuell noch für die Sicherheit des Landes einstehen. Diese persönliche Verbindung ist ihr ein wichtiges Anliegen, um ihre Loyalität zu zeigen.

Familiäre Bindungen zum Militärdienst

Eine zentrale Begründung für ihr Engagement liefert Cunningham mit einem Blick auf ihre eigene Familie. Sie machte deutlich, dass Angehörige ihrer Familie im Militärdienst tätig sind. Dieses persönliche Band motiviert sie, bei jeder Gelegenheit die Veteranen und die aktuellen Streitkräfte hervorzuheben. Sie sieht es als ihre Pflicht an, den Menschen, die für das Land kämpfen, Liebe und Anerkennung zu entgegen, solange sie in dem Land leben können, das sie als das beste betrachtet.

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Gleichzeitig räumte Cunningham ein, dass ihre Sichtweise nicht von allen geteilt wird. Sie betonte, dass ihr Handeln nicht als universal geltendes Recht für alle verstanden werden dürfe. Ihre Entscheidungen basieren auf ihrem persönlichen Stolz auf ihre Herkunft und ihre amerikanische Staatsbürgerschaft. Für sie ist es ein Akt der Identifikation, bei dem sie zu ihren Werten steht, auch wenn dies zu unterschiedlichen Meinungen führt.

Politische Eskalation durch Donald Trump

Die sportliche Auseinandersetzung hat sich rasch auf die politische Ebene ausgeweitet. US-Präsident Donald Trump griff das Thema in einer öffentlichen Rede auf und kritisierte die Teams scharf. Er bezeichnete das Verhalten als selbstzerstörerisch und wies darauf hin, dass die Teams erst beginnen würden, gut zu sein. Seine Kritik zielte specifically auf den Moment ab, in dem die Spieler das Feld verlassen, während die Hymne spielt, und hinterfragte den Sinn dieser Geste.

Diese politische Einmischung hat die Spannungen in der Liga weiter verstärkt. Die Aktionen der Atlanta Dream und der Golden State Valkyries werden nun nicht mehr nur als sportliche Routine, sondern als politisches Statement gewertet. Die Reaktionen aus der Politik zeigen, wie tief die Gesellschaft in den USA über Symbole und Proteste gespalten ist. Die WNBA steht nun im Mittelpunkt einer breiteren gesellschaftlichen Debatte über Loyalität, Patriotismus und den Umgang mit militärischen Symbolen im Sport.

Drohungen und Sicherheitsbedenken der Spielerin

Neben der inhaltlichen Debatte thematisierte Cunningham auch die persönlichen Konsequenzen für die Beteiligten. Sie berichtete offen darüber, dass sie und ihre Teams mit erheblichen Bedrohungen konfrontiert sind. Im Podcast erwähnte sie, dass sie sich derzeit unter Beobachtung durch das FBI befinde, da eine bestimmte Anzahl von Personen, von der sie annimmt, dass es etwa 20 sind, als potenzielle Bedrohung eingestuft werden. Diese Sicherheitsmaßnahmen wurden im Rahmen der Untersuchungen der Behörden angeordnet, um die Spielerinnen zu schützen.

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Das FBI selbst hat sich nicht zur Sicherheit der Spielerin geäußert, was die Unsicherheit in der Lage erhöht. Cunningham, die gerade ihre sechste WNBA-Saison abgeschlossen hat, geht als Free Agent in die kommende Offseason. Die Kombination aus professionellem Erfolg und persönlicher Betroffenheit durch Drohungen und politische Angriffe prägt ihre aktuelle Situation. Sie bleibt eine zentrale Figur in der Diskussion um die Rolle des Sports in der amerikanischen Gesellschaft und die Grenzen des politischen Protests.