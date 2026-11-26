Rohstoffabhängigkeit wird zum Bewertungsfaktor: Unternehmen sichern ihre Lieferfähigkeit über neue Materialien, eigene Verarbeitung und belastbare Verträge – mit Folgen für Investoren.

Rohstoffabhängigkeit wird zum Bewertungsfaktor: Unternehmen sichern ihre Lieferfähigkeit über neue Materialien, eigene Verarbeitung und belastbare Verträge – mit Folgen für Investoren. Seit 2023 hat China seine Ausfuhrkon-trollen für Gallium, Germanium und Seltene Erden schrittweise ausgeweitet und einzelne Maßnahmen zeitweise wieder ausgesetzt.

Der Zugang zu kritischen Rohstoffen ist damit politisch widerruflich geworden. Unternehmenswert hängt zunehmend davon ab, ob ein Unternehmen auch dann liefert, wenn Rohstoffe zum Verhandlungsgegenstand werden. Was ein Rohstoff wert ist, hängt an seiner Verfügbarkeit. Wasser ist in Deutschland ein Alltagsgut, in der Wüste macht es seinen Besitzer zum König.

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Gegen Preisschwankungen sichern sich Unternehmen mit Finanzinstrumenten ab. Die Lufthansa hatte 2026 rund 86 % ihres Kerosinbedarfs abgesichert, überwiegend über Rohöl- und Gasölderivate. Als der Iran-Krieg Kerosin stärker verteuerte als Rohöl, lagen die Treibstoffkosten im zweiten Quartal dennoch rund 750 Mill. Euro über dem Vorjahr, bei zeitweise angespannter Versorgung.