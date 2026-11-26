Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat seine neue Stadionhymne gefunden. Der Song 'Wo die Elbe fließt' ist der Gewinner des eigens veranstalteten Song Contests. Die Abstimmung war in der Nacht zum Donnerstag zu Ende gegangen - das Ergebnis ließ aber auf sich warten.

And the winner is ... der Hamburg er Songwriter Marlo Großhardt. Sein Song"Wo die Elbe fließt" setzte sich bei der finalen Abstimmung gegen"Mein St. Pauli","We love FC St. Pauli","Das hier ist Fußball" und"Ich liebe dich FC St. Pauli" mit 52.352 Punkten durch.

Das gab der Club am Donnerstagmittag bekannt.

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"Die Resonanz war überwältigend und wir freuen uns, wie viel Leidenschaft ein Song-Wettbewerb auslösen kann", teilte St. Pauli mit. Das Gewinner-Lied, das zuletzt bei der Vorstellung der Kandidaten im Stadion bereits lautstark mitgesungen worden war, soll fortan vor den Heimspielen der Kiezkicker am Hamburger Millerntor gespielt werden. Nach dem Ende der Abstimmung hatte es am Morgen zunächst Verwirrungen gegeben, weil der Club mitteilte, die Ergebnisse erst einmal"sorgfältig prüfen" zu müssen.