Von SAP bis zur Fifa: Die Vorfälle in der IT-Sicherheit häufen sich. Trotzdem tun viele Unternehmen zu wenig. Da die Prävention vernachlässigt wird, braucht es Kontrolle und Sanktionen.

. Ein IT-Sicherheitsvorfall hält den Dax-Konzern in Atem – offenbar konnten unbekannte Täter Zugangsdaten zur Umgebung für die Softwareentwicklung erbeuten. Was genau passiert ist, ist offen.

Details hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht. Der Fall ist aber Teil eines beunruhigenden Trends: In den vergangenen Wochen haben zahlreiche Organisationen Hackerangriffe gemeldet, von der amerikanischen Luftwaffe über die Ob und wie Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Klar ist aber: Die Technologie verändert die IT-Sicherheitslage dramatisch. Angreifer können sie nutzen, um viele Arbeitsschritte zu automatisieren, von der Suche nach Sicherheitslücken bis zum Eindringen in Systeme.

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Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor einer „Lawine neuer Cyberangriffe“. Die Risiken für die vernetzte Gesellschaft sind mitnichten neu – so marodieren Ransomware-Banden mit ihrer Erpressungstaktik schon seit Jahren. Trotzdem tun viele Unternehmen immer noch zu wenig. Laut einer Bitkom-Studie stagniert der Anteil der IT-Sicherheit am IT-Budget, nur 43 Prozent halten sich für sehr gut vorbereitet.