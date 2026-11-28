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ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Kartoffel spielt in meiner heimischen Küche keine allzu große Rolle. Das ist wohl anerzogen, denn wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, war auch meine Mutter keine große Anhängerin der Knolle.

Ja, es gab Salzkartoffeln und auch mal Bratkartoffeln, aber sonst... Nicht, dass ich wüsste. Die ersten News des Tages – direkt von der Chefredaktion. Montag bis Samstag um 6:30 Uhr.

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Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Meiner im Frühjahr gestorbenen Schwiegermutter stieß das früher immer sehr auf. Sie lebte, wie Stammleserinnen und -leser ja wissen, im Bergischen Land, und die Kartoffel ist dort aus dem täglichen Speiseplan nicht wegzudenken.