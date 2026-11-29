Der Bundeshaushalt für 2027 ist beschlossene Sache. Doch damit herrscht längst nicht Einigkeit in allen Punkten zwischen Union und SPD. Es gibt weitere Streitthemen, die nun schnell aus dem Weg geräumt werden müssen.

Der Bundeshaushalt für 2027 ist beschlossene Sache. Doch damit herrscht längst nicht Einigkeit in allen Punkten zwischen Union und SPD. Es gibt weitere Streitthemen, die nun schnell aus dem Weg geräumt werden müssen.

Die schwarz-rote Koalition hat am Freitag erwartungsgemäß den Bundeshaushalt 2027 beschlossen. Nun richtet sich der Blick in den kommenden Wochen auf die noch anstehenden Sozialreformen und Energiegesetze. Die Union wirft der SPD vor, wegen ihres ungeklärten Führungsstreits und des im Januar anstehenden SPD-Parteitags Entscheidungen aufschieben zu wollen. Die Sozialdemokraten weisen dies zurück.

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Am Freitag sorgte der von Arbeitsminister Alexander Schweitzer vorgelegte Renten-Gesetzentwurf für heftige Kritik in der Union. Bereits vor der Sommerpause hatten sich CDU/CSU und SPD darauf geeinigt, die 33 Vorschläge der Rentenreformkommission umzusetzen. Der neue Arbeitsminister Schweitzer legte nun am Freitag einen Gesetzentwurf zur sogenannten Frühkoordinierung innerhalb der Regierung vor - der sofort heftige Kritik aus der Union etwa bei CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei erntete.