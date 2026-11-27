Aufgewachsen zwischen Baklava und Bienenstich bei der Kaffetafel: Meltem ist mit zwei Kulturen aufgewachsen und will verständigen.

-Oberbarmen kennt, kennt auch diesen Satz. Der meist eigentlich ein Vorwurf ist, in Richtung des Stadtteils rund um den Berliner Platz, mit seinen orientalischen Supermärkten, Dönerläden und Barbershops.diese Worte.

Sie ist Enkelin türkischer Einwanderer und damit Angehörige der sogenannten dritten Einwanderergeneration. Sie kommt aus Radevormwald, ist aber auch in Oberbarmen aufgewachsen. , sagt sie, während sie an einem großen Obststand eines türkischen Supermarkts auf der Berliner Straße Halt macht.

Advertisement

Advertisement

"Aber ich vermisse hier die Deutschen: Warum kommen die nicht hierher? Ich würde mir wünschen, hier mehr deutsche Mitmenschen zu sehen, damit sie auch dieAufgewachsen mit Bienenstich UND Baklavasagt: "Mein Vater war damals nie bei mir in der Schule. Wir haben das anders gemacht, wir waren schon im Kindergarten im Elternbeirat. Weil klar, das ist auch meine Heimat hier.