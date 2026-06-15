Wo sind sie heute? Die Darsteller der Chaos-Familie Flodder

Der Film 'Flodder' aus dem Jahr 1986 wurde zum Kultklassiker und begleitete uns durch zwei Fortsetzungen und fünf Staffeln der Serie. Doch was wurde aus den Darstellern? Wir haben nachgeforscht.

Wer erinnert sich nicht gerne an die Chaos-Familie Flodder ? Der Film aus dem Jahr 1986 wurde zum Kultklassiker und begleitete uns durch zwei Fortsetzungen und fünf Staffeln der Serie.

Doch was wurde aus den Darstellern? Gertraude 'Ma' Flodder, die alleinerziehende Mutter mit Zigarre und Kittelschürze, wird von Nelly Frijda gespielt. Nach ihrer Zeit als 'Ma' war Frijda in kleineren Rollen zu sehen und ist heute in der Politik aktiv. Sie gründete 2009 die lokale Partei Red Amsterdam.

Huub Stapel, der in den ersten beiden Filmen den Playboy Johnnie Flodder spielte, ist weiterhin im Filmgeschäft tätig. Er wirkte in deutschen Produktionen wie 'Tatort' und 'Alarm für Cobra 11' mit und wird 2026 in 'Verfluchtes Amsterdam' zu sehen sein. Coen van Vrijberghe de Coningh übernahm die Rolle von Johnnie in 'Flodder Forever' und der Serie. Er verstarb leider 1997.

Die blonde Kees Flodder wurde von der kroatischen Schauspielerin Nataša Šimić gespielt. Nach einer Pause kehrt sie 2026 in der Spin-off-Serie 'Kees Flodder' zurück. René van't Hof spielte den geistig etwas behinderten Klaus in den ersten beiden Filmen und war danach in der Emmy-prämierten Kinderserie 'Kasper en de Kerstengelen' zu sehen





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