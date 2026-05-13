Wo spielt HSV-Coach Favé große Rolle bei Einzelspielern vor der WM

HSV-Trainer Loïc Favé spricht vor der WM aus, wie er die Saison abschließen möchte und hat seine Gedanken über die möglichen Rekrutierungen für die nächste Saison. Der ehemalige Trainer-Partner von Merlin Polzin hat Rückenschmerzen, eine Wadenverletzung und auchlene Zeit bei Robert Glatzel.VS1 HSV-Trainer Loïc Favé spricht vor der WM aus, wie er die Saison abschließen möchte und hat seine Gedanken über die möglichen Rekrutierungen für die nächste Saison. Der ehemalige Trainer-Partner von Merlin Polzin hat Rückenschmerzen, eine Wadenverletzung und auchlene Zeit bei Robert Glatzel.

Die Klassenerhalts-Party im heimischen Volkspark gab’s für den HSV schon beim 3:2 gegen Freiburg. Beim letzten Auswärtsauftritt der Saison geht es Samstag (15.30 Uhr, Sky) in Leverkusen immerhin noch um diegenauePlatzierung (möglich sind die Ränge 10 bis 13).

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"Wie ich es heraushöre, wollen die Spieler einen guten Abschluss, persönlich und auch als Team", erklärt HSV-Co-Trainer Loïc Favé (33): "Es wäre schon gut, wenn wir da zeigen können, dass wir es besser können als im Heimspiel (0:1, d. Red. ).





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