Wo und wie man grillen darf (News) --- Grillen in Einklang mit dem Gesetz

Sonne, Grill und entspannen, das ist für viele das schönste an einem Wochenende. Allerdings ist es nicht überall erlaubt, zu grillen. Lernen Sie, worauf Sie achten müssen, um Ihren Nachbarn nicht zu belästigen und ob Grillen auf dem Balkon erlaubt ist.

Wenn am Wochenende Sonnenschein und hohe Temperaturen auf uns warten, ist es wieder an der Zeit, den Grill herauszuholen. Gemüse, Grillfleisch, Baguette, Grillzange, Holzkohle und vieles mehr stehen jetzt auf der Checkliste.

Aber wo darf man eigentlich grillen? Denn nicht überall freut sich die Umgebung über eine Grillparty. Grillen auf dem Balkon und im Hof Grillen ist, auch mit einem Holzkohlegrill, laut Gesetz auf Balkon und Terrasse nicht verboten. Besonders Mieter sollten jedoch in ihren Mietvertrag schauen: Insbesondere Kohlegrills werden hier häufig explizit ausgeschlossen.

Verantwortlich ist vor allem der Qualm. Dieser sollte, auch ohne Verbot, nicht direkt in die Nachbarwohnung ziehen. Das gilt als übermäßige Belästigung und kann sogar mit einer Geldbuße geahndet werden. Mit einem Elektrogrill ist man hier auf der sicheren Seite.

Wie häufig Mieter den Grill anwerfen dürfen, regeln unter Umständen Städte und Landkreise unterschiedlich. So verhängen manche Städte und Gemeinden eine Monatsgrenze oder verpflichten Sie dazu, Ihre Nachbarn 48 Stunden vorher über Ihre Grillpläne zu informieren.machen will, braucht meist eine Genehmigung der Gemeinde oder Stadtverwaltung. Eine bundesweite gesetzliche Regelung hierfür gibt es nicht. Eine Feuerschale oder ein Feuerkorb sind jedoch erlaubt.

Sie sind noch auf der Suche nach Picknickdecken oder Kühlboxen zum Grillen an erlaubten Plätzen? Dann finden Sie hier im BILD-MarktplatzEinigkeitlich kann man sagen, dass es nur wenige Plätze gibt, an denen man ein offenes Lagerfeuer entfachen darf. Lockerer wird es bei einer Feuerschale oder einem Grill gehandhabt. Je nach Ort gibt es aber unterschiedliche Regelungen.

Hier ist man auf der sicheren Seite, wenn man sich an die ausdrücklich erlaubten Plätze hält oder sicherheitshalber bei der Gemeinde nachfragt. Was immer gilt: In Naturschutzgebieten, Nationalparks und offentligen Plätzen sowie auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist ein offenes Feuer prinzipiell untersagt. Auch dürfen Sie ohne Erlaubnis nicht auf einem fremden Privatgrundstück grillen. Revierförster und ehemaliger Bundesvorsitzender des BDF (Bund Deutscher Forstleute) Ulrich Dohle: „Offenes Feuer ist im Wald ganzjährig verboten.

In einigen Gebieten gibt es aber offizielle Grillplätze. Doch wegen der latenten Waldbrandgefahr muss man sich meistens bei der Forstverwaltung eine Genehmigung holen. Übrigens: Auch das Rauchen ist im Wald untersagt: in fast ganz Ostdeutschland das ganze Jahr über und in den anderen Bundesländern mindestens von April bis Oktober





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