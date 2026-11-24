Es weihnachtet sehr – besonders in diesen Städten können Besucherinnen und Besucher laut dem internationalen Ranking besonders gut in Festlaune kommen. Nürnberg reiht sich hinter echte Weltstädte ein.

- Es weihnachtet sehr – besonders in diesen Städten können Besucherinnen und Besucher laut dem internationalen Ranking besonders gut in Festlaune kommen. Nürnberg reiht sich hinter echte Weltstädte ein.

Weihnachtlich geschmückte Straßen, festlich beleuchtete Plätze und stimmungsvolle Weihnachtsmärkte: In manchen Städten ist die Vorweihnachtszeit besonders zauberhaft. Das Magazin"Time Out" hat die schönsten Reiseziele für die Weihnachtszeit 2026 zusammengestellt. An der Spitze stehen drei Orte, die mit ganz unterschiedlichen Weihnachtserlebnissen begeistern. Auch Für die Liste hat"Time Out" insgesamt 22 Reiseziele aus aller Welt ausgewählt.

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Die Empfehlungen stammen aus der redaktionellen Reiseberichterstattung des Magazins und wurden von der Redaktion sowie internationalen Autorinnen und Autoren zusammengestellt. Dabei geht es nicht allein um klassische Weihnachtsmärkte und winterliche Kulissen: Auch besondere Traditionen, festliche Veranstaltungen und ungewöhnliche Weihnachtserlebnisse spielen eine Rolle. Das Ranking ist somit eine redaktionelle Auswahl und keine Abstimmung oder repräsentative Umfrage. Weihnachten wie im Film: New York sichert sich den ersten Platz.

Besonders die festlich dekorierten Schaufenster entlang der Fifth Avenue, derund die zahlreichen Weihnachtsmärkte machen den besonderen Reiz der Metropole aus. Ein zusätzlicher Tipp von"Time Out" ist das Viertel Dyker Heights in Brooklyn. Dort übertreffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit aufwendigen Lichterdekorationen an ihren Häusern. Auch London versprüht zur Weihnachtszeit einen besonderen Charme.

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Überall in der Stadt funkeln Lichter, während Weihnachtsmärkte, festlich geschmückte Einkaufsstraßen und romantische Spazierwege für Stimmung sorgen. Besonders empfiehlt das Magazin einen Besuch der Märkte am South Bank. Ein weiteres Highlight ist das traditionelle Weihnachtsstück"A Christmas Carol" im Old Vic Theatre. Wer sich ein Weihnachten wie im Bilderbuch wünscht, ist in Lappland richtig.

Die finnische Region rund um Rovaniemi gilt als Heimat des Weihnachtsmanns. Im Santa Claus Village können Besucherinnen und Besucher das Weihnachtsdorf erkunden und Rentierschlittenfahrten unternehmen. Auch eine traditionelle finnische Sauna gehört laut"Time Out" zum besonderen Weihnachtserlebnis.. Der berühmte Christkindlesmarkt lockt mit Lebkuchen, Bratwürsten und traditionellem Kunsthandwerk.

Ein besonderer Blickfang ist das Christkind, dass zwischen den Marktständen unterwegs ist und sich mit Familien fotografieren lässt. Am Abend laden Glühwein und Rotbier dazu ein, den Weihnachtsmarktbesuch gemütlich ausklingen zu lassen.