Das Wetter zeigt sich wechselhaft im Südwesten. Neben Nebel und Wolken ist auch Glatteis zu erwarten.

Das Wetter zeigt sich wechselhaft im Südwesten. Neben Nebel und Wolken ist auch Glatteis zu erwarten. Stuttgart - Ein Wechselspiel aus Nebel, Wolken und Sonne erwartet Baden-Württemberg heute.

Vor allem im Süden dürfte sich der Nebel vielerorts länger halten, während sich andernorts zeitweise die Sonne zeigt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen bleiben mit maximal fünf Grad niedrig. Der Tag beginnt gebietsweise mit Nebel, im Süden ist es zudem stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt. Im Allgäu und am südlichen Oberrhein soll es längere Zeit trüb bleiben.

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Sonst zeigt sich häufig die Sonne, bevor später von Südwesten hohe Wolkenfelder aufziehen. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen minus einem und plus fünf Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Mittwoch verdichten sich von Südwesten her die Wolken, es bleibt aber weitgehend trocken.

Stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf null bis minus fünf Grad. Vereinzelt ist Glätte möglich. Am Mittwoch soll es im Süden aus dichten Wolken gebietsweise regnen.

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Anfangs kann der Regen örtlich gefrieren und Glatteis verursachen. Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich der Niederschlag oberhalb mittlerer Lagen zunehmend mit Schnee vermischen. Nördlich der Alb bleibt es dagegen überwiegend trocken, dort sind auch einige Aufheiterungen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen minus ein bis plus vier Grad.

Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nord bis Ost und kann gebietsweise etwas auffrischen.