Wochenausblick: Diese Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen erwarten Anleger

Ein umfassender Überblick über die wichtigsten Konjunkturdaten und Unternehmensereignisse der kommenden Woche - von BIP-Zahlen aus Japan über US-Inflationsdaten bis hin zu Hauptversammlungen und Quartalszahlen.

Zum Start in die neue Börse nwoche präsentieren wir Ihnen den HSBC- Wochenausblick . Diese Woche stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten und Unternehmensereignisse auf dem Programm, die für Anleger richtungsweisend sein könnten.

Von asiatischen BIP-Zahlen über US-Inflationsdaten bis hin zu Hauptversammlungen großer Konzerne - wir haben alle Termine für Sie zusammengestellt. Am Montag richten sich die Blicke zunächst nach Japan. Die Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts auf Quartalsbasis gibt Aufschluss über die wirtschaftliche Dynamik der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Analysten erwarten stabile Wachstumsraten, doch Risiken durch den schwächeren Yen und Exportabhängigkeit bleiben bestehen.

In Deutschland stehen die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe im Fokus, die als Frühindikator für die Industriekonjunktur gelten. Ein Rückgang könnte die Sorgen über eine Rezession verstärken. Das Sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone liefert zudem einen frühen Stimmungsindikator institutioneller Anleger. Auf Unternehmensebene finden Hauptversammlungen von Coreweave und Reddit statt, bei denen Investoren gespannt auf strategische Neuausrichtungen blicken.

Der Dienstag steht ganz im Zeichen des Außenhandels. Sowohl China als auch Deutschland veröffentlichen ihre Handelsbilanzen. Diese Daten sind entscheidend, um die globale Nachfrageentwicklung einzuschätzen, insbesondere vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und Lieferkettenprobleme. Ergänzend wird die deutsche Industrieproduktion im Jahresvergleich gemeldet, ein wichtiger Indikator für die Industrieaktivität, die zuletzt unter hohen Energiepreisen litt.

In den USA gibt der ADP-Beschäftigungsbericht einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht. Ein robuster Wert würde die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen stützen. Hauptversammlungen von SMA Solar, Jenoptik, Stellantis und Biogen runden das Programm ab. Der Mittwoch ist der Höhepunkt der Woche: Der US-Verbraucherpreisindex steht im Mittelpunkt.

Als zentrale Inflationskennzahl beeinflusst er maßgeblich die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve. Ein überraschender Wert könnte die Märkte an den Anleihe-, Aktien- und Devisenmärkten heftig bewegen. Aus China kommt das Verbrauchervertrauen, das die Konsumneigung widerspiegelt und Hinweise auf die Binnenkonjunktur gibt. Unternehmensseitig legen Heidelberger Druckmaschinen Jahreszahlen und Oracle Quartalszahlen vor.

Zudem gibt es zahlreiche Hauptversammlungen, unter anderem von NXP Semiconductors, Renk, AMS Osram, Nasdaq, Caterpillar, American Airlines und Target. Bei Oracle wird mit Spannung der Ausblick auf das Cloud-Geschäft erwartet. Am Donnerstag stehen die US-Erzeugerpreise im Fokus, die als Frühindikator für die Verbraucherpreise gelten. Ein Anstieg könnte die Inflationssorgen neu entfachen.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung geben einen zeitnahen Einblick in den Arbeitsmarkt; niedrige Zahlen deuten auf anhaltende Stärke hin. In der Eurozone werden die Leitzinsen bekannt gegeben, darunter der Hauptrefinanzierungssatz und der Einlagensatz. Die EZB hat zuletzt eine straffere Geldpolitik signalisiert. Adobe veröffentlicht Quartalszahlen, und SpaceX könnte Einzelheiten zum Aktienausgabepreis bei einem möglichen Börsengang bekannt geben.

Hauptversammlungen von Evotec, Hasbro und Zoom Video Communications stehen ebenfalls an. Der Freitag beschließt die Woche mit Konjunkturdaten aus Europa und den USA. In Deutschland wird der harmonisierte Verbraucherpreisindex veröffentlicht, der EU-weite Vergleiche ermöglicht. Der Michigan-Index zum Verbrauchervertrauen in den USA gibt Aufschluss über das Konsumklima und die Inflationserwartungen der Haushalte.

Ein Rückgang könnte auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuten. Aus Großbritannien kommt das BIP auf Monatsbasis, aus Frankreich der Verbraucherpreisindex. Fraport meldet Verkehrszahlen für Mai. SpaceX bleibt mit seinen IPO-Plänen im Gespräch.

Bleiben Sie informiert mit aktuellen Analysen und Webinaren auf unserer Plattform. Denken Sie daran: Beim Handel mit Zertifikaten und Hebelprodukten sind die Risiken sorgfältig abzuwägen. Informieren Sie sich über Bonität und Ausfallrisiken des Emittenten, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Derivaten erfordert fundierte Kenntnisse der Funktionsweise und der spezifischen Risiken, insbesondere bei gehebelten Produkten. Nur wer die Chancen und Risiken versteht, kann langfristig erfolgreich investieren





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