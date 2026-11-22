Es ist GTA-6-Woche. Nicht nur auf den heimischen Konsolen läuft das Spiel hoch und runter, auch auf ComputerBase ballert es alles weg.

erschienen. Kein anderes Thema beherrschte die Meldungen in dieser Woche so wie das neue Spiel von Rockstar. Gleich sechs Meldungen haben es in die Top 8 geschafft.

Nur Nvidias Treiber-Bug, der Daten auf die SSD schreibt, und LGs Absage an eine neue OLED-Fertigungslinie konnten sich dazwischen quetschen.mit AMD Gorgon Halo und 192 GB Unified Memory auf den ersten Platz. Wir haben uns im Test angesehen, was mit dieser Speichermenge und einem AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 bei lokaler KI im Vergleich zur Konkurrenz möglich ist.

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Denn diese, vor allem in Form des Nvidia RTX Spark, bietet nicht ganz so viel Speicher für lokale LLMs wie das AMD-System. Nvidias RTX Spark im Mini-PC ist es dann auch, der diese Woche auf dem zweiten Platz gelandet ist. Wir haben mit demmit 128 GB LPDDR5X einen erneuten Blick auf Nvidias „The One PC“-Plattform geworfen, abseits der RTX-Spark-Laptops vor einigen Wochen.

Denn nun startet die Plattform auch in Mini-PCs, die gerade für lokale KI und den dauerhaft stationären Einsatz interessanter sein dürften als Notebooks. Bei den 98 Meldungen in dieser Woche hat sich ein Thema klar durchgesetzt: GTA 6. An erster Stelle steht dabei eine Meldung, die noch kurz vor dem Start am 19. November veröffentlicht wurde, nämlich dass Käufer mitunter, oder diese bereits eingelöst waren.

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Auf dem zweiten Platz geht es dann um die inhaltliche Seite von GTA 6 selbst. Denn das Spiel wird dem Hype aus Sicht vieler gerecht und Doch wie gut GTA 6 auf den aktuellen Konsolen in Form der PlayStation 5 Pro, PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S überhaupt läuft, war für viele ebenso relevant. Beide Meldungen zu den Frameraten und der Bildqualität auf den Konsolen reihen sich dahinter ein.

Auf 60 FPS dürfen Spieler aber erst mit einer PC-Version hoffen, denn während die PS5 Pro weitgehend 30 FPS halten kann, fallen die anderen drei Konsolen immer wieder teils deutlich darunter. Doch dafür bekommen Spieler wohl auch die aktuell beste Grafik auf den Konsolen geboten.

Dass die PC-Version sehnsüchtig erwartet wird, zeigt hingegen die Meldung, bei der ein Modder das Signal der PS5 durch eine Capture Card auf den PC bringt, um es dortDass GTA 6 auch nach einer enorm langen Entwicklungszeit ein finanzieller Erfolg für Rockstar werden dürfte, zeigen die Verkaufszahlen zum Start. Allein am ersten Tag Gänzlich GTA-6-freie Zone war in dieser Woche der Podcast.

Denn während alle Welt Vice City unsicher macht, haben Andy und Fabian generative KI und Coding-Agenten im Zusammenhang mit Wirtschaft, Gesellschaft und Politik betrachtet und Sorgen, Ängste und Zukunfts­­perspektiven angesichts des fortschreitenden KI-Ausbaus diskutiert. Wer eine Pause von GTA 6 benötigt, findet hier die passende Alternative. Und nächste Woche?

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Da ist nicht nur Black Friday, bei dem der ein oder andere vielleicht auf zumindest etwas niedrigere Preise bei einigen PC-Komponenten hofft und der auch schon, sondern wir werfen auch noch einmal einen Blick auf DLSS 5 und eine SSD, die kleiner als ein 5-Cent-Stück ist. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren.

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