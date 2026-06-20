Wochenrückblick: Aktienmärkte auf Rekordkurs, Friedensgespräche mit Iran und SpaceX-Übernahmewelle

Die wichtigsten Ereignisse der Woche: Neue Allzeithochs an den Börsen, politische Entwicklungen um Iran-Gespräche und den G7-Gipfel, die Klimaschutz-Offensive von SpaceX und die erste Fed-Sitzung unter Kevin Warsh. Ein ausführlicher Rückblick auf die Bewegungen an den Märkten und die Hintergründe.

Die Börsen weltweit bewegten sich in der vergangenen Woche auf einem hohen Niveau und erreichten teilweise neue Rekordstände. Während die europäischen Indizes wie der DAX und der Euro Stoxx 50 nur leicht schwankten, markierten der japanische Nikkei 225 und andere ausgewählte Märkte neue Allzeithochs.

In den USA starteten der S&P 500, der Nasdaq-100 und der Dow Jones ebenfalls mit Schwung in die Woche, zeigten dann aber eine seitwärts gerichtete Entwicklung mit leichten Verlusten bis zum Donnerstag. Die Märkte blieben insgesamt jedoch auf einem robusten Niveau. Politisch dominierten die sich anbahnenden Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran sowie der G7-Gipfel am Genfer See die Schlagzeilen. Zwar kündigte die US-Regierung Verhandlungen für den Freitag an, verschob diese jedoch kurzfristig.

Im Zuge einer ersten Rahmenvereinbarung wurde die Seeblockade iranischer Häfen aufgehoben, was zu einem spürbaren Rückgang der Ölpreise führte. Derweil rückte die US-Notenbank Federal Reserve in der Wochenmitte in den Mittelpunkt. Unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh beließ die Fed den Leitzins wie erwartet, signalisierte aber einen möglicherweise restriktiveren Kurs für die zweite Jahreshälfte. Dies löste an den Anleihe- und Devisenmärkten deutliche Reaktionen aus: Die Renditen stiegen, der US-Dollar gewann und der Euro geriet unter Druck.

Die Fed erhöhte zudem ihre Inflationsprognose und senkte die Wachstumserwartung. Der technologieorientierte Nasdaq kam unter diesen Tönen unter Druck und korrigierte. Bei den Unternehmen sorgte der Börsengang von SpaceX für Furore. Die Aktie startete bei 150 US-Dollar und schnellte bis Freitag auf rund 185 US-Dollar hoch.

Noch vor dem eigentlichen Handelsschluss kündigte das Unternehmen die Übernahme des KI-Tools Cursor für etwa 60 Milliarden US-Dollar an, was die Marktkapitalisierung kurzzeitig auf über 2,9 Billionen US-Dollar trieb. Im traditionellen Automobilsektor senkte BMW seine Prognose für 2026 aufgrund hohen Wettbewerbsdrucks, insbesondere aus China, und anhaltend hoher Energiekosten infolge des Nahost-Konflikts. Damit war die Woche geprägt von einer Mischung aus charttechnischer Stärke, geopolitischer Diplomatie und einer vorsichtigeren Geldpolitik, die die Märkte in unterschiedliche Richtungen bewegte





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