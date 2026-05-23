Wochenrückblick der Finanzmärkte: Starke Erholung und Führungswechsel bei der Fed

Ein detaillierter Überblick über die aktuelle Marktdynamik, den Wechsel an der Spitze der US-Notenbank, neue Handelsabkommen der EU sowie die beeindruckenden Quartalszahlen von Nvidia.

Die vergangenen Handelstage waren geprägt von einer bemerkenswerten Dynamik an den globalen Aktienmärkten, die nach einem eher verhaltenen und teilweise schwachen Start eine beeindruckende Trendwende vollzogen haben.

Besonders der deutsche Leitindex DAX zeigte sich in dieser Woche äußerst resilient und konnte seine Position deutlich festigen. Zu Beginn der Woche eröffnete der Index bei einem Stand von etwa 23.833 Punkten, wobei es im Verlauf des Dienstags sowie Donnerstags zwar zu punktuellen Rücksetzern kam, die übergeordnete Richtung jedoch konsequent positiv blieb. Bis zum Freitagmittag kletterte der DAX auf eine Marke von ungefähr 24.800 Punkten, was einem beachtlichen Wochenzuwachs von knapp 4 Prozent entspricht.

Auch an den US-Börsen zeigte sich ein ähnliches Muster von anfänglicher Unsicherheit gefolgt von einer starken Erholungsphase. Der S&P 500 startete bei 7.445,11 Punkten, rutschte kurzzeitig auf 7.333 Punkte ab, beendete die Woche jedoch mit einem kräftigen Momentum und stieg am Freitag unmittelbar nach Handelsbeginn auf über 7.468 Punkte.

Parallel dazu folgte der Nasdaq-100 diesem Trend, nachdem er ein Wochentief von 28.567 Punkten erreicht hatte und am Freitag mit einer Kurslücke nach oben bei 29.487 Punkten eröffnete, um schließlich die 29.600-Punkte-Marke zu durchbrechen. Selbst der Dow Jones Industrial Average, der zu Beginn der Woche eher seitwärts tendierte und bei rund 49.930 Punkten stagnierte, fand ab Mittwoch den nötigen Impuls und schloss die Woche mit einem dynamischen Sprung auf über 50.434 Punkte ab.

Auf der politischen und geopolitischen Ebene gab es Ereignisse von globaler Tragweite, die die Marktteilnehmer intensiv beschäftigten. Ein zentraler Punkt war die Vereidigung von Kevin Warsh als neuer Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve durch Präsident Trump. Dieser Personalwechsel an der Spitze der weltweit einflussreichsten Zentralbank wird von vielen Analysten als möglicher Beginn einer neuen Ära gewertet.

Es steht die Vermutung im Raum, dass Warsh nicht nur die Kommunikation der Fed anpassen, sondern auch grundlegende Änderungen an der bisherigen Geldpolitik vornehmen könnte, was weitreichende Auswirkungen auf die Zinspolitik und die globale Liquidität haben dürfte. Gleichzeitig gab es positive Nachrichten aus dem Bereich des internationalen Handels: Die Europäische Union und Mexiko unterzeichneten ein erweitertes Handelsabkommen, welches darauf abzielt, das Handelsvolumen zwischen den beiden Partnern innerhalb der nächsten fünf Jahre um circa 35 Prozent zu steigern.

Im Gegensatz dazu blieb die Situation im Nahen Osten weiterhin hochgradig angespannt, was sich in einer gewissen Volatilität der Rohstoffmärkte widerspiegelte. Interessanterweise gaben die Ölpreise trotz der Spannungen leicht nach. Der Brent Crude Future sank von anfänglich 110 USD auf etwa 105,30 USD, während der WTI Crude Future einen noch deutlicheren Rückgang von 107 USD auf rund 98,46 USD pro Barrel verzeichnete.

Die konjunkturelle Lage in Deutschland präsentierte sich in dieser Woche als ein gemischtes Bild mit sowohl positiven als auch besorgniserregenden Signalen. Die frisch veröffentlichten Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal zeigten ein Wachstum von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wobei vor allem der Außenhandel als wesentlicher Motor dieser Entwicklung fungierte. Unterstützt wurde dieser positive Trend durch eine leichte Verbesserung des ifo Geschäftsklimaindex, der von 84,5 im April auf nunmehr 84,9 Punkte anstieg.

Dennoch gibt es einen dunklen Fleck in der deutschen Wirtschaftsbilanz: der Wohnungsmarkt. Die Zahl der neu gebauten Wohnungen sank auf 206.600 Einheiten, was den niedrigsten Wert seit dem Jahr 2012 darstellt und die tiefgreifende Krise im Bausektor unterstreicht. Auf dem Devisenmarkt zeigte sich das Währungspaar EUR/USD volatil. Nachdem der Euro am Mittwoch einen vorübergehenden Tiefpunkt seit Ende April erreicht hatte, stabilisierte er sich bis zum Freitagmorgen wieder und schloss die Woche nahezu unverändert zum Wochenstart.

Ein besonderes Highlight der Woche waren die Unternehmensnachrichten, allen voran die spektakulären Quartalszahlen von Nvidia. Der Tech-Gigant übertraf die Erwartungen deutlich und meldete für das erste Quartal bis zum 26. April 2026 einen Umsatzanstieg von rund 85 Prozent auf insgesamt 81,6 Milliarden USD. Das enorme Wachstum wird primär durch die steigende Nachfrage im Bereich der Rechenzentren getrieben.

CEO Jensen Huang gab zudem einen Ausblick auf die nächste Produktgeneration mit dem Namen Vera Rubin und warnte bereits jetzt vor möglichen Lieferengpässen, da die Nachfrage das Angebot vermutlich erneut übersteigen wird. Die ersten Systeme dieser neuen Generation sollen bereits in der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert werden.

Um die Aktionäre zusätzlich zu belohnen, kündigte Nvidia ein massives Aktienrückkaufprogramm im Wert von 80 Milliarden USD an und hob die Quartalsdividende drastisch von zuvor 0,01 USD auf nun 0,25 USD pro Aktie an, was das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Profitabilität unterstreicht





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