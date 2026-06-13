Wochenrückblick: EZB-Zinsentscheid, US-Inflation und SpaceX-Börsengang bewegen die Märkte

Die vergangene Handelswoche war geprägt von der EZB-Zinserhöhung, überraschenden US-Inflationszahlen und dem historischen Börsengang von SpaceX. Die Aktienmärkte zeigten sich trotz geopolitischer Spannungen stabil.

Zusammen mit Ihnen werfen wir einen detaillierten Blick auf die vergangene Handelswoche. Welche Ereignisse prägten die Märkte? Welche Trends zeichneten sich ab? Wir haben die wichtigsten Entwicklungen für Sie analysiert.

Die großen Indizes zeigten sich insgesamt stabil, obwohl es im Wochenverlauf zu deutlichen Schwankungen kam. Im Fokus standen die Sitzung der Europäischen Zentralbank, revidierte Wirtschaftsdaten aus Japan, US-Inflationsdaten sowie der bislang größte Börsengang der Geschichte - der Börsengang von SpaceX. Der DAX startete mit 24.447 Punkten in die Woche und rutschte am Mittwoch auf sein Wochentief bei 24.043 Punkten. Von dort aus setzte zunächst nur eine moderate Erholung ein.

Erst nach Börsenschluss am Donnerstag sorgten positive Nachrichten zu den Friedensverhandlungen im Nahen Osten für spürbaren Rückenwind. Am Freitagmorgen kam es zu einem deutlichen Sprung nach oben, der DAX eröffnete bei 24.549 Punkten und damit mehr als 300 Punkte über dem Schlussniveau des Vortags. In den USA zeigte sich ein ähnliches Bild: Der S&P 500 begann die Woche bei 7.440 Punkten, markierte am Dienstag bei 7.237 Punkten sein Wochentief und erholte sich bis zur Eröffnung am Freitag auf 7.410 Punkte.

Der Nasdaq-100 Index entwickelte sich ähnlich. Der Index startete die Woche bei 29.482 Punkten, hatte sein Wochentief ebenfalls am Dienstag bei rund 28.169 Punkten und eröffnete am Freitag wieder bei 29.380 Punkten. Der Dow Jones Industrial Average eröffnete die Woche bei 50.997 Punkten, gab zwischenzeitlich bis auf 49.916 Punkte nach, legte jedoch am Donnerstagabend nach den positiven Nachrichten innerhalb einer Stunde knapp 700 Punkte zu und startete am Freitag bei 51.148 Punkten.

Insgesamt blieb die Wochenbilanz damit vergleichsweise ruhig, jedoch mit spannenden Details. Zu Beginn der Woche richtete sich der Blick nach Asien: Chinas Staatschef Xi Jinping besuchte erstmals seit sieben Jahren Nordkorea. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums soll die Beziehung weiterentwickelt und auf eine neue Stufe gehoben werden. Xi betonte im Vorfeld die 'unerschütterliche Freundschaft' und sprach von 'neuen Entwicklungschancen' für beide Nachbarländer.

Parallel dazu sorgten im Verlauf der Woche Entwicklungen im Nahen Osten für Aufmerksamkeit. US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstagnachmittag (deutscher Zeit) massive Angriffe auf den Iran an, sagte diese jedoch kurz darauf wieder ab und verwies auf Bewegung in den Friedensgesprächen.

Zudem wurde im Kontext der Ankündigungen auch die Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg sowie weiterer Punkte der Öl-Infrastruktur genannt, um eine 'vollständige Kontrolle' über Irans Öl- und Gasmärkte zu erlangen. Am Ölmarkt waren die politischen Entwicklungen spürbar. Die Preise für ein Barrel der Sorten WTI und Brent gaben im Wochenverlauf leicht nach.

Der WTI-Crude-Future (Lieferung Juli) startete zu Wochenbeginn bei rund 93 USD und verlor vor allem am Donnerstag deutlich, nachdem Präsident Trump seine Aussagen revidierte und von fortschrittlichen Friedensverhandlungen sprach: Innerhalb einer Stunde fiel der Preis um knapp 4 USD. Bis Freitagmittag notierte WTI bei etwa 84,30 USD. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Nordseesorte Brent (Lieferung August).

Brent eröffnete die Woche bei 95,50 USD, gab am Donnerstag ebenfalls spürbar nach (rund 3 Prozent) und wurde bis Freitagmittag bei circa 86 USD pro Barrel gehandelt. Die geopolitischen Spannungen bleiben ein entscheidender Faktor für die Ölpreisentwicklung. Zu Wochenbeginn kamen aus Japan revidierte Konjunkturdaten. Die Wirtschaft wuchs im Zeitraum von Januar bis März gegenüber dem Vorquartal langsamer als zunächst angenommen.

Belastend wirkten dabei vor allem schwache Anlageinvestitionen. Die vom Kabinettsamt veröffentlichten Zahlen zeigen, dass die Wirtschaft im ersten Quartal mit einer annualisierten Rate von 1,8 Prozent expandierte, nach einer ersten Schätzung von 2,1 Prozent. Dies deutet auf eine verhaltene Erholung hin. Im Euroraum stand die Geldpolitik im Mittelpunkt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte am Donnerstagnachmittag erstmals seit drei Jahren die Leitzinsen. Der Einlagensatz, der für viele Spar- und Kreditzinsen als Orientierung dient, steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Hintergrund ist der gestiegene Inflationsdruck: Die Teuerungsrate im Euroraum legte von 1,7 Prozent im Januar auf 3,2 Prozent im Mai zu und liegt damit deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent. Als Auslöser wurde die Energiekrise im Zusammenhang mit der geopolitischen Situation im Nahen Osten genannt.

Gleichzeitig passte die EZB ihre Erwartungen an und rechnet in den kommenden Jahren mit höherer Inflation als zuletzt angenommen, während sie beim Wachstum weniger Dynamik sieht. Auch in den USA rückte die Inflation in den Fokus: Im Mai stieg die Teuerung laut Arbeitsministerium in Washington um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und erreichte damit ein Dreijahreshoch. Der Preisanstieg wurde vor allem durch Treibstoffe getrieben. Diese Entwicklung verstärkt die Debatte über die weitere Geldpolitik der Federal Reserve.

Das wohl wichtigste Unternehmensereignis der Woche rückte am Freitag in den Mittelpunkt: SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, ging an die US-Technologiebörse Nasdaq. Es handelte sich um den bislang größten Börsengang der Geschichte. Der Ausgabepreis wurde auf 120 US-Dollar je Aktie festgesetzt, was einer Marktkapitalisierung von über 400 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Aktie startete mit einem Plus von über 10 Prozent und notierte am ersten Handelstag bei rund 135 US-Dollar.

Der Börsengang wurde von Analysten als Meilenstein für die Raumfahrtindustrie angesehen. SpaceX plant, mit den Erlösen seine Starship-Entwicklung sowie die Starlink-Satellitenkonstellation voranzutreiben. Die hohe Nachfrage spiegelt das Vertrauen der Anleger in das zukünftige Wachstum des privaten Sektors in der Raumfahrt wider. Mit diesem Ereignis endete eine ereignisreiche Woche an den globalen Finanzmärkten, die von geopolitischen Unsicherheiten, geldpolitischen Entscheidungen und einem historischen Börsengang geprägt war





/ 🏆 87. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Börsenwoche EZB Inflation Spacex Geopolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EZB-Liveblog: EZB-Chefin Lagarde erklärt die aktuelle ZinsentscheidungNach der Zinsentscheidung stellt sich Europas oberste Notenbankerin den Fragen der Presse. Verfolgen Sie Ihren Auftritt hier im Newsblog.

Read more »

(S+) EZB-Entscheid: Das bedeutet die Zinserhöhung für die WirtschaftDie Europäische Zentralbank will den Preisanstieg in der Eurozone mit höheren Zinsen bekämpfen. Was Sparer freut, könnte für die Wirtschaft und Bauherren zum Problem werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Read more »

SpaceX-Börsengang: Der Preis ist fix, aber die Zuteilung an Privatanleger ist noch ungewissIPOs wie der von SpaceX locken mit schnellen Gewinnen. Anleger sollten bei Börsengängen diese sieben Fehler vermeiden.

Read more »

SpaceX-Börsengang: Was Anleger über die Firma von Elon Musk wissen sollten data-manual=titleSpaceX startet an der Nasdaq. Was am Freitag in New York passiert und warum die Firma so hoch bewertet ist. data-manual=googleTeaserText

Read more »