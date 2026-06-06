Wochenrückblick: Indizes stabil, geopolitische Spannungen und leicht steigende Ölpreise dominieren die Märkte

Die wichtigsten Börsenindizes blieben weitgehend stabil, während neue Friedensansätze in der Ukraine, Verhandlungen im Nahen Osten und steigende Rohölpreise die Marktstimmung bestimmten. Inflationsdaten aus der Eurozone und solide US‑Arbeitsmarktzahlen beeinflussten die Zinserwartungen, während Unternehmensberichte wie der von Broadcom für Schwankungen im Technologiesektor sorgten.

Die vergangene Handelswoche war von einer bemerkenswerten Stabilität der wichtigsten Börsen indizes geprägt, während geopolitische Entwicklungen aus Osteuropa und dem Nahen Osten sowie ein leichtes Anziehen der Ölpreise die Marktstimmung unterschieden beeinflussten.

Der deutsche Leitindex DAX startete bei 25.083 Punkten, fiel jedoch am Montag innerhalb einer Stunde um mehr als 300 Punkte, bevor er sich im weiteren Wochenverlauf wieder etwas erholte und am Freitagmittag knapp unter die Marke von 25.000 Punkten zurückkehrte - ein Verlust von rund einem Prozent im Wochendurchschnitt. Der US-Aktienmarkt zeigte insgesamt eine eher ruhige Performance: Der S&P 500 begann die Woche bei 7.582 Punkten und endete am Freitag bei 7.537 Punkten, was praktisch dem Niveau des Wochenbeginns entspricht.

Der Nasdaq verlor von 30.925 Punkten am Montag auf 29.992 Punkte am Freitag, ein Rückgang von nahezu drei Prozent, während der Dow Jones Industrial Average von 51.161 Punkten auf 51.610 Punkte anstieg, jedoch nach den ersten Handelsminuten wieder leicht zurückging. Diese differenzierte Kursentwicklung spiegelt die gemischte Reaktion der Anleger auf die jüngsten makroökonomischen Daten und geopolitischen Signale wider. In der geopolitischen Landschaft kam es in der ersten Woche des Monats zu neuen diplomatischen Ansätzen.

Der ukrainische Präsident sandte dem russischen Präsidenten einen Brief, in dem er einen sofortigen Waffenstillstand und ein persönliches Gespräch anbot, wobei er als Grundlage für mögliche Verhandlungen die aktuelle Frontlinie benannte und sogar die Einbindung der EU und der USA in Aussicht stellte. Obwohl das Angebot von Russland grundsätzlich als gesprächsbereit aufgenommen wurde, bleibt ein konkretes Treffen bislang aus.

Parallel dazu fanden Gespräche in den USA über die Lage im Nahen Osten statt: Israel und der Libanon verhandelten über eine mögliche Erneuerung der Waffenruhe, trotz anhaltender Auseinandersetzungen mit der Hisbollah. Diese Entwicklungen haben die Unsicherheit auf den Energiemärkten erhöht, was sich in den leicht steigenden Preisen für Rohöl widerspiegelte.

Der Terminpreis für WTI‑Crude (Lieferung Juli) startete die Woche bei etwa 88,50 US‑Dollar und erreichte im Verlauf ein Hoch von rund 97 US‑Dollar, während der Brent‑Preis von 92,58 US‑Dollar auf fast 99 US‑Dollar kletterte. Wirtschaftlich standen zunächst die deutschen Einzelhandelsumsätze für April 2026 im Fokus, die im Vergleich zum Vormonat um 0,3 % und zum Vorjahresmonat um 0,2 % rückläufig waren - ein Hinweis auf eine weiterhin zurückhaltende Konsumnachfrage.

Am Dienstag folgten die Eurozonen‑Inflationszahlen, die im Mai im Jahresvergleich auf 3,2 % anstiegen - das höchste Niveau seit September 2023 - und vor allem durch die steigenden Ölpreise im Kontext des Iran‑Konflikts getrieben wurden. Diese Entwicklung hat die Diskussion über mögliche Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank neu entfacht, da ein anhaltender Inflationsdruck die geldpolitischen Handlungsspielräume einschränkt. Am Freitag standen die US‑Arbeitsmarktdaten im Mittelpunkt: Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft wuchs um 172.000 Stellen, die Arbeitslosenquote blieb bei 4,3 % stabil.

Besonders stark wuchsen die Arbeitsplätze im Freizeit‑ und Gastgewerbe, in der Kommunalverwaltung und im Gesundheitswesen, während die Zahl der Beschäftigten im Finanzsektor zurückging. Diese Zahlen gelten als wichtige Messlatte für das konjunkturelle und inflationsbezogene Momentum in den USA und könnten die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen. Auf Währungsebene bewegte sich der EUR/USD‑Kurs zwischen 1,1655 und knapp unter 1,16, erholte sich jedoch im Wochenverlauf wieder.

Unternehmensseitig sorgten Quartalsberichte für Aufsehen: Broadcom meldete zwar ein starkes Umsatzwachstum von 48 % auf 22,187 Milliarden US‑Dollar sowie einen freien Cashflow von 10,262 Milliarden US‑Dollar, geriet jedoch nach den Zahlen unter Verkaufsdruck, was die Volatilität im Technologiesektor weiter anheizte





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