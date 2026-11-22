Hessen braucht mehr Strom aus der Sonne, der Bauernverband sieht Äcker bedroht. Ein Ausweg könnte Agri-PV sein: Solarmodule über dem Feld, Ernte darunter. Eine Idee für ganz Hessen?

Hessen braucht mehr Strom aus der Sonne, der Bauernverband sieht Äcker bedroht. Ein Ausweg könnte Agri-PV sein: Solarmodule über dem Feld, Ernte darunter. Eine Idee für ganz Hessen?

Wiesbaden - Auf Dächern, über Parkplätzen - oder auch auf Äckern? Wo in Hessen künftig Solarstrom erzeugt werden soll, ist umstritten. Ein Prozent der Landesfläche soll für Solarstrom genutzt werden, die Hälfte hiervon prioritär auf Dächern, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Doch wohin mit den übrigen circa 10.500 Hektar?

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Eine Möglichkeit wären Freiflächen-Photovoltaikanlagen: große Solarparks, die etwa auf unbebauten Flächen wie Äckern, Brachen oder ehemaligen Industrieflächen Sonnenstrom erzeugen. Der hessische Bauernverband warnt jedoch vor einer "erheblichen" Flächenkonkurrenz. Konventionelle Solaranlagen, die auf Freiflächen montiert werden, verdrängten für die Dauer der Nutzung regelmäßig landwirtschaftliche Produktionsflächen, erklärte der Bauernverband. Die Flächen seien jedoch die Produktions- und Existenzgrundlage für Lebensmittel und Bauern.

Obwohl der Verband erneuerbaren Energien grundsätzlich positiv gegenüberstehe, sehe man eine Gefahr. Der schwarz-roten Landesregierung seien jedoch keine Fälle bekannt, in denen die Existenzfähigkeit einzelner landwirtschaftlicher Betriebe durch Photovoltaikanlagen auf Freiflächen gefährdet worden wären, teilte das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion mit. Dem Energiegesetz zufolge ist das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden. Neben Dächern soll der Landesregierung zufolge ein möglichst hoher Teil des zusätzlichen Flächenbedarfs auf versiegelten Flächen, etwa über Parkplätzen ausgebaut werden.

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Auch der Bauernverband spricht sich dafür aus. Dass jedoch erst alle Parkplätze mit Solar bedeckt werden oder auf allen Dächern Solar installiert werde, bevor es zur Nutzung von freien Flächen im Land komme, sei für einen raschen Ausbau der Erneuerbaren mit möglichst vielen positiven Wechselwirkungen nicht sinnvoll, erklärte Claudia Kammann, Klimawissenschaftlerin von der Weinbau-Hochschule in Geisenheim.

"Deswegen ist es am sinnvollsten, viele verschiedene Arten des Einsatzes von Photovoltaik in Erwägung zu ziehen und nicht zu sagen, wir müssen erst mal alle Dachflächen belegen und dann dürfen wir uns über was anderes Gedanken machen", erklärte sie. Eine mögliche Antwort auf die Frage Photovoltaik oder Landwirtschaft könnte Agri-Photovoltaik sein. Das sei "doppelte Flächennutzung", erklärte Kammann. Hier würden auf einer Fläche sowohl Strommengen mit Photovoltaik erzeugt als auch Feldfrüchte geerntet, hob die Wissenschaftlerin hervor.

Bei Agri-PV gibt es einerseits Module, die über der Ackerfläche montiert werden – so hoch, dass etwa Traktoren unten drunter noch arbeiten können. Oder aber die Module sind relativ nah am Boden, dafür kann man sie durch drehbare Achsen komplett senkrecht stellen, sodass landwirtschaftliche Fahrzeuge dazwischen arbeiten können, wie die Wissenschaftlerin erklärte. Zusätzlich gebe es auch vertikal aufgestellte Solarmodule. Hier könne Energie von beiden Seiten der Solarmodule gewonnen werden, bifazial, wie die Professorin dies beschreibt.

Man könne es sich wie Zäune vorstellen, die dann - richtig aufgestellt - vor allem in den Vormittags- und Nachmittagsstunden die Sonnenenergie auffangen und in Strom umwandeln. Claudia Kammann und ihr Kollege Manfred Stoll forschen seit 2023 in einem hessischen Weinberg, überdacht mit einer Anlage aus semitransparenten Solarmodulen. Für den Weinbau sieht sie ein paar "wirklich gute Synergien".

Sowohl das Risiko von Sonnenbrandschäden an den Trauben als auch das Risiko von manchen Fäulnisschäden wegen zu viel Feuchtigkeit können ihr zufolge durch die Anlage in den Griff bekommen werden. Verglichen mit der Kontrollfläche ohne Photovoltaik sei der Ertrag an gesunden Trauben der Agri-PV-Fläche in den drei Jahren uneinheitlich gewesen: Er lag teils höher, teils niedriger, teils gleichauf.

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Ziehe man 2025 die Verluste durch Fäulnis ab, sei der Ertrag mit und ohne Agri-PV fast identisch gewesen, "einfach weil wir weniger Ausschuss hatten unter Agri-PV". Dabei sei das unausgesprochene Ziel der Agri-PV-Anlagen gar nicht, gleich viel wie anderswo zu ernten. Die Wissenschaftlerin spricht hier von zweimal 80 Prozent – sowohl die Solargewinnung als auch der Ertrag der Kulturpflanzen solle mindestens vier Fünftel des Ertrags von Freiflächenanlagen und Kulturpflanzen produzieren. Die zusätzliche Verschattung führe zu einem errechneten Ernteverlust.

Auch der Ertrag an Strom der semitransparenten Module sei geringer, als wenn man undurchsichtige Module bodennah aufstelle.

"Auf eine gewisse Weise hat man bei beiden Dingen einen Kompromiss geschlossen, dafür aber die Fläche zu 160 Prozent für beides ausgenutzt", sagt Kammann. Das heiße aber auch: Nicht alle Pflanzen könnten gleich gut unter den Anlagen gedeihen. Bei besonders lichthungrigen Kulturpflanzen ist laut der Expertin Solar über dem Feld nicht die beste Idee. Flächendeckend sei der Einsatz von Agri-PV daher keine Lösung, sondern nur dort, wo auch die Kulturführung profitiere.

Auch der Bauernverband hält Agri-PV für eine grundsätzlich positive Möglichkeit. Die Bewirtung der Fläche dürfte dabei allerdings nicht untergeordnet werden. Für echte Agri-PV wünsche sich der Verband ein hessisches Förderprogramm.