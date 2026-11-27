Bei Bauarbeiten an der Kaiserpfalz in Goslar sind die Grundmauern einer ehemaligen Kirche freigelegt worden. Die Liebfrauenkapelle ist vermutlich älter als die Kaiserpfalz selbst.

Der Fund ist eine Überraschung: Bislang war man davon ausgegangen, dass von dem historischen Gebäude keine Mauerreste mehr erhalten sind. Das Fundament könnte neue Erkenntnisse über die Baugeschichte der UNESCO-Welterbestätte in Goslar liefern.

Ein"bedeutender Fund" für die Geschichte der Kaiserpfalz: Die Mauerreste im Bild. Die Liebfrauenkirche gilt als Stiftung von Kaiser Konrad II. und seiner Frau Gisela. Sie muss bereits vor 1045 bestanden haben, teilte die Stadt Goslar mit.

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In diesem Jahr wurde die heute erhaltene Aula Regia errichtet, die Kaiser Heinrich III. zugeschrieben wird. Archäologen hatten bereits 1914 an derselben Stelle Mauerreste entdeckt und als Überbleibsel der Kapelle interpretiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie eine zweigeschossige Palastkapelle mit quadratischem Grundriss, drei Apsiden und einem Turmhaus. Die Oberkapelle diente den Angaben nach vermutlich den Kaiserinnen und Kaisern für Andachten.