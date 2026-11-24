Hessens Wohlfahrtsverband hält die geplante hessische Umsetzung des bundesweiten Gewalthilfegesetzes für unzureichend: Es fehle weiter an Schutzplätzen und Personal.

Hessen s Wohlfahrtsverband hält die geplante hessische Umsetzung des bundesweiten Gewalthilfegesetzes für unzureichend: Es fehle weiter an Schutzplätzen und Personal. Wiesbaden - Die Pläne zur künftigen Finanzierung der Frauenhäuser und Beratungsstellen in Hessen gehen Hessen s Wohlfahrtsverband nicht weit genug.

Mit dem hessischen Gesetzentwurf zur Umsetzung eines Bundesgesetzes werde "bestenfalls der Status quo erhalten", kritisierte Yasmin Alinaghi, Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, vor einer Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses des Landtags. Es fehle an Schutzplätzen und die Personaldecke sei zu dünn, kritisierte Kristina Nottbohm vom selben Verband. Dieser Bestand werde nun weiter finanziert. Bisher wird das Frauenhilfesystem in Hessen über kommunale Mittel, Landesmittel und Eigenmittel der Träger finanziert.

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Von 2027 an wird das Land die Betriebskosten der Häuser und Beratungsstellen vollständig übernehmen, wie das hessische Sozialministerium in Wiesbaden verkündete. Die Zuschüsse für die Betriebskosten lagen zuletzt bei zehn Millionen Euro. Ab kommenden Jahr werde sich die Zahlung von Land und Bund verdreifachen, erklärte Sozialministerin Heike Hofmann im September. Nottbohm sieht einen "Kraftakt" des Landes, hier in Finanzierungsverantwortung zu gehen.

Das Geld, welches jetzt vom Land auch im Landeshaushalt aufgestockt werde, kompensiere jedoch lediglich wegbrechende Mittel an anderer Stelle. Kommunen kündigten demnach bereits an, sich aus der Finanzierung zurückzuziehen. Am Ende sei nicht mehr Geld im System als zuvor. Kommunal gebe es innerhalb des Systems jedoch deutliche Unterschiede.

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Während in Kassel rund acht Euro pro Einwohnerin und Einwohner für Frauenhäuser und Beratungsstellen gezahlt würden, seien es im Landkreis Offenbach gerade einmal 2,10 Euro, kritisierte Julia Herz, Sprecherin für Frauen- und Gleichstellungspolitik der Grünen-Landtagsfraktion.

"Diese ungleiche Verteilung soll nun gesetzlich für weitere zwei Jahre festgeschrieben werden. " Allein das Frauenhaus in Kassel musste nach Angaben einer Sprecherin 151 Frauen und 155 Kinder wegen akuten Platzmangels abweisen.