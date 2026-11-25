Rund 1,3 Millionen Haushalte erhalten monatliches Wohngeld, das für Dezember 2026 in der Regel am letzten Bankarbeitstag des Vormonats überwiesen wird. Die Leistung wird laut WoGG im Voraus ausgezahlt, damit sie zum Ersten des Monats für Miete oder Kredit verfügbar ist. Bei Verzögerungen können verschiedene Ursachen wie Bankprobleme oder Behördenfehler vorliegen. Es gibt keine grundlegenden Änderungen an der Höhe des Zuschusses, solange die persönlichen Umstände gleich bleiben.

Rund 1,3 Millionen Haushalte werden mit Wohngeld unterstützt. Die Auszahlung erfolgt monatlich jeweils zu einem festen Termin – so auch für Dezember 2026.verfügt, ist nicht selten auf staatliche Unterstützung angewiesen, um die Mietkosten oder den Hauskredit stemmen zu können.

In solchen Fällen soll dasauf den regelmäßigen Erhalt des Wohnkostenzuschusses verlassen können, wird das Geld monatlich in einem festen Rhythmus ausgezahlt. Wann die Leistung für Dezember 2026 überwiesen wird und ob sich Wohngeldbeziehende im kommenden Jahr auf Änderungen einstellen müssen, lesen Sie hier. geregelt ist. Demnach erhalten Leistungsberechtigte den Zuschuss monatlich jeweils im Voraus.

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Damit das Geld rechtzeitig zum Ersten eines jeden Monats für die Zahlung der Miete oder des Eigentumskredits zur Verfügung steht, erfolgt die Überweisung für Gewöhnlich am letzten Bankarbeitstag des Vormonats. Dazu zählen nach Angaben der, kann das verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise kam es beim Bankinstitut oder bei der Wohngeldstelle zu Verzögerungen. Es könnte aber auch daran liegen, dass derNicht jeder Haushalt kann Wohngeld erhalten.

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Nach Angaben des BMWSB entscheidet das Zusammenspiel von drei Faktoren darüber, ob ein Anspruch auf die Unterstützung besteht und wie hoch diese ausfällt:ursprünglich eine Neuregelung des Wohngeldgesetzes vorgesehen. In diesem Zuge sollte unter anderem die Berechnungsformel für die Leistung geändert, die Heizkostenkomponente halbiert und die Verwaltung durch Vereinfachungen im§ 43 WoGG. Sie müssen sich also darauf einstellen, denselben Betrag wie bisher zu erhalten, sofern ihre persönlichen Lebensumstände unverändert bleiben. Die monatlichen