Wohngeld: Unterstützung für Haushalte mit geringem Einkommen

Das Wohngeld ist eine staatliche Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen, die ihre Wohnkosten nicht vollständig selbst decken können. Es wurde 1965 eingeführt und hat sich im Laufe der Zeit mehrmals angepasst, um den aktuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach verschiedenen Faktoren wie der Anzahl der Haushaltsmitglieder, dem Brutto-Haushaltseinkommen und der Höhe der Miete.

Wohngeld soll Haushalte mit geringem Einkommen unterstützen. Das Wohngeld wurde in Deutschland schon 1965 unter dem CDU-Kanzler Ludwig Erhard eingeführt, der heute als der Mitbegründer der sozialen Marktwirtschaft gilt. Damals wäre wohl utopisch gewesen, was heute Realität ist: Inzwischen sind die Mieten in Deutschland so hoch, dass lautarmutsgefährdete Menschen über 44 Prozent ihres Einkommen s nur für die Miete aufwenden müssen.

Das Wohngeld hat inzwischen einige Anpassungen und Reformen durchlaufen und soll Betroffene wie beispielsweise Rentnerinnen und Rentner sowie Alleinerziehende entlasten. Wer Wohngeld beziehen kann und wie viel man bekommt, erfahren Sie hier. Auch interessant: Wohnen und Mieten ist eines der wichtigsten politischen Themen dieser Zeit. Die Parteien stellen in ihren Wahlprogrammen zur Bundestagswahl ihre unterschiedlichen Vorstellungen vor. Und: Wer auf Wohngeld angewiesen ist, hat in der Regel kein Geld, das er aus dem Fenster werfen kann. Deshalb, Nicht nur Mieterinnen und Mieter können Wohngeld-berechtigt sein. Auch Eigentümerinnen und Eigentümer kommen unter bestimmten Bedingungen infrage und bekommen den Antrag bewilligt. Die Menschen, die am häufigsten Wohngeld beziehen, sind beispielsweise Menschen mit einer geringen Rente, Alleinerziehende oder Menschen, die für den Mindestlohn arbeiten und so trotz Arbeit ihre Kosten schwer stemmen können, schreibt das Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Wohnen. Im Jahr 2023 gab es eine große Wohngeldreform, die laut BMWSB vor allem wegen steigender Energiekosten umgesetzt wurde. Das „Wohngeld plus“ führte dazu, dass mehr Menschen Wohngeld erhalten können und dieses auch höher ausfällt. Die Höhe des Wohngeldes hängt von mehreren Faktoren ab: der Anzahl der Haushaltsmitglieder, der Höhe des Brutto-Haushaltseinkommens und der Höhe der Miete, beziehungsweise der finanziellen Belastung der antragstellenden Eigentümerinnen und Eigentümer. Wie hoch das Wohngeld wäre, das man erhalten könnte, kann man mit dem Wohngeldrechner des BMWSB herausfinden. Laut Beispielrechnungen des BMWSB würde eine Rentnerin mit einem Einkommen von 820 Euro und einer Miethöhe von 385 Euro am Ende 263 Euro Wohngeld erhalten. Ein Ehepaar mit einem Kind, von dem eine Person Arbeitnehmerin ist und eine arbeitslos, mit einem Haushaltseinkommen von 1438 Euro und einer Miete von 500 Euro erhält 335 Euro Wohngeld





