Wohngeld: Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen

Der Text beleuchtet das Wohngeld als staatliche Unterstützung für Menschen mit kleinen Einkommen bei der Bezahlung von Wohnraum. Verschiedene Parteien und ihre Positionen zum Thema Wohngeld werden im Text dargestellt

Die deutsche Wohnungsmarkt -Situation ist angespannt: Wohnraum ist knapp und teuer, was für Menschen mit geringem Einkommen die Suche nach einer passenden Bleibe erschwert. Um diese Gruppe zu unterstützen, gewährt der Staat Wohngeld , einen Zuschuss zur Miete oder zur Lasten für selbstnutzende Eigentümer. Das Wohngeld besteht seit über 55 Jahren und wurde im Januar 2025 aufgrund einer regelmäßigen Dynamisierung alle zwei Jahre angepasst.

Die Höhe des Wohngeldes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl der Haushaltsmitglieder, dem Gesamteinkommen und der Höhe der Mietbelastung oder der Lasten. Es besteht eine Einkommensgrenze, ab der kein Anspruch mehr besteht. Die Bewilligungsdauer beträgt in der Regel zwölf Monate, kann aber in Ausnahmefällen bis zu 24 Monate verlängert werden. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums muss ein neuer Antrag gestellt werden.Die Union betont den Wert des Wohngeldes als wirksames und angemessenes Instrument zur Mieterschützung und möchte gleichzeitig den sozialen Wohnungsbau fördern. Die Schwesterparteien sind sich einig, dass mehr Angebot auf dem Markt die Situation entspannen kann. Dazu sind mehr Bauprojekte und schnellere, kostengünstigere Bauweisen erforderlich. Die Politik setzt auf die Senkung der Baukosten durch mehr Bauland und niedrigere, sinnvolle Standards, sowie die Beschleunigung des Bauprozesses durch weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung. Die Union strebt eine Entschlackung des Bauordnungs- und Raumordnungsrechts sowie eine spürbare Reduzierung der Vorschriften an. Auch das „Wohngeld Plus“ soll mehr Menschen zugutekommen, indem die BAföG-Wohnkostenpauschale für Auszubildende und Studierende regelmäßig und automatisch erhöht wird.Die SPD sieht im Wohngeld ein wichtiges Instrument zur Unterstützung von Familien und insbesondere Alleinerziehenden mit geringem Einkommen, um ihnen die Last der Wohnkosten zu erleichtern. Ziel ist es, dass Familien durch die Kombination aus Kindergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld nicht auf ergänzendes Bürgergeld angewiesen sind. Die SPD will den Weg zum Wohneigentum vereinfachen, indem der Kauf und der Neubau des ersten selbst genutzten Wohneigentums sowie der Umbau leer stehender Wohnungen und Ausbauten stärker und sozial gerecht gefördert werden. Konkrete Maßnahmen sind Entlastungen bei Nebenkosten sowie eine Wohnungsbauprämie, deren Höhe mit der Inflation steigt und die an den Klimaschutzzielen ausgerichtet ist. Die FDP sieht im Wohngeld ein wichtiges Instrument zur Unterstützung einkommensschwacher Mieter. Gleichzeitig will die FDP den bisherigen sozialen Wohnungsbau reformieren. Die Partei plant eine Neujustierung des Systems und eine Zusammenfassung von Steuerfinanzierten Sozialleistungen wie Bürgergeld und Wohngeld zu einer gebündelten Leistung. Die FDP will eine neue Leistung schaffen, die eine regionale Pauschale für Unterkunftskosten beinhaltet. Die Partei strebt eine Verbesserung der Hinzuverdienstregeln in der Grundsicherung und im Wohngeld an, um Anreize für mehr Erwerbstätigkeit zu schaffen. Die AfD betrachtet den bisherigen sozialen Wohnungsbau als gescheitert, da er nur einen Bruchteil der Berechtigten erreichen kann. Die AfD setzt daher auf das Wohngeld, um einkommensschwache Mieter zu unterstützen. Das Wohngeld sollte laut AfD eine soziale Durchmischung gewährleisten. Die AfD plant zudem, den Bürgern zusätzlich ein kommunales Wohngeld zu zahlen, wenn das Wohngeld nicht ausreicht, um sich eine Wohnung zu sichern. Die AfD plädiert für ein ausgewogenes Mietrecht und lehnt staatliche Überregulierungen sowie Investitionshemmnisse wie die Mietpreisbremse und den Mietendeckel ab





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wohngeld Sozialleistung Wohnungsmarkt Parteien Politik Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Grabstätte für queere Menschen: 'Sie wollen unter Menschen liegen, die waren wie sie'In Berlin-Schöneberg soll ein Friedhof für queere Menschen entstehen. Betreiben möchte ihn die Schwulenberatung Berlins. Ihr Geschäftsführer Marcel de Groot erklärt im Interview die Motivation für das Projekt.

Weiterlesen »

Wiederbelebung ist in Niedersachsen ab 2026 Teil vom LehrplanWenn mehr Menschen wissen, wie man Wiederbelebungsmaßnahmen anwendet, können mehr Menschen im Ernstfall helfen.

Weiterlesen »

Toxische Menschen: Woran erkennt man sie?Toxische Menschen ▶ Definition ✓ Symptome & Anzeichen erkennen ✓ Wie man mit toxischen Menschen in der Familie umgehen sollte ✓.

Weiterlesen »

Analyse zu Wählergruppen: Besserverdiener-Anteil bei Grünen am höchsten, ärmere Menschen wählen häufig AfDDie AfD spricht laut einer Studie vor allem Menschen mit geringer formaler Bildung an. Anders die Grünen: Sie punkten vor allem bei Menschen mit hoher Bildung und Einkommen.

Weiterlesen »

Geringe Einkommen für viele deutsche ArbeitnehmerinnenNeue DGB-Studie zeigt: Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen in Deutschland verdient zu wenig für eine langfristige Existenzsicherung. Auch die Versorgung eines Kindes mit dem eigenen Einkommen ist für die Mehrheit der Frauen nicht gewährleistet. Gründe sind unter anderem häufiger und längere Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit sowie der Gender Pay Gap.

Weiterlesen »

Wohngeld: Hunderttausende Rentner haben 2025 neu Anspruch daraufDas Wohngeld soll helfen, wenn man die Miete nicht mehr zahlen kann. Doch viele Rentner beantragen die Leistung nicht, obwohl sie einen Anspruch darauf hätten.

Weiterlesen »