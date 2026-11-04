Wohngeldkürzung und Miete II: Heftige Einschnitte ab 2027 geplant

Ab 2027 sinkt das Wohngeld drastisch, besonders bei Heizkosten. Die Reform Miete II bringt neue Regeln für Mieter und Vermieter bis Ende 2026.

Die Bundesregierung plant mit der Reform "Miete II" massive Kürzungen im staatlichen Wohnkostenzuschuss, die Millionen von Haushalten direkt treffen werden. Seit dem 1. Januar 2027 soll sich die finanzielle Unterstützung durch das Wohngeld deutlich reduzieren, wobei die Abschneidung bei den Zuschüssen für Heizenergie am schmerzhaftesten ausfallen wird. Mehr als 1,3 Millionen Empfänger beziehen aktuell diese Leistung, um ihre Lebenshaltungskosten zu stemmen. Der Durchschnittsbetrag liegt derzeit bei knapp 300 Euro monatlich, ein Wert, der in naher Zukunft nicht mehr garantiert ist.

Kern der Reform: Halbierung des Heizkostenzuschusses

Der Entwurf, den das Bundeskabinett am 6. Juli 2026 vorgelegt hat, sieht vor, dass der pauschale Zuschuss für Alleinstehende von bisher 96 Euro auf nur noch 48 Euro pro Monat sinkt. Diese drastische Halbierung betrifft allein mehr als 500.000 alleinstehende Rentner, die auf diese Einnahmen angewiesen sind. Es handelt sich dabei um einen der deutlichsten Einschnitte in der Geschichte dieser Sozialleistung, da die Energiepreise und damit die Heizkostenbelastung für einkommensschwache Gruppen extrem gestiegen sind. Die Politik begründet diesen Schritt mit der Notwendigkeit einer finanziellen Neuordnung des Systems.

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Betroffene Gruppen und rechtliche Absicherung

Nicht jeder Betroffene muss sofort mit niedrigeren Auszahlungen rechnen, da bestehende Bescheide ihre Gültigkeit bis zum Ende des jeweiligen Bewilligungszeitraums behalten. Wer also bereits jetzt einen gültigen Antrag gestellt und bewilligt bekommen hat, sieht sich erst dann neuen Berechnungen unterworfen, wenn sein Alterungszeitraum abläuft. Eine finale Entscheidung des Bundestags steht jedoch noch aus, da der Entwurf erst am 8. Oktober erstmals beraten wurde. Die politische Debatte ist somit noch nicht abgeschlossen, was Unsicherheit bei den betroffenen Haushalten erzeugt.

Funk-Technik und Nebenkostenabrechnungen bis 2026

Neben den direkten Kürzungen beim Wohngeld gilt eine fest beschlossene Regel zur Modernisierung der Abrechnungssysteme. Bis spätestens 31. Dezember 2026 müssen Vermieter sicherstellen, dass Heizkostenverteiler sowie Wärme- und Warmwasserzähler per Funk auslesbar sind. Diese technische Umrüstung dient der Transparenz und Effizienz in der Abwicklung der Betriebskosten. Haben Vermieter diese Pflicht zur Nachrüstung nicht erfüllt, dürfen Mieter ihren Anteil an den Heizkosten und den Kosten für Warmwasser nach § 12 der Heizkostenverordnung um drei Prozent kürzen.

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Auswirkungen auf die Nebenkostenabrechnung 2028

Diese Regelung zur Dreiprozent-Kürzung wird konkret für das Abrechnungsjahr 2027 relevant sein. Die entsprechenden Nebenkostenabrechnungen erhalten die Betroffenen dann im Jahr 2028, womit die Frist zur technischen Anpassung der Gebäudeausstattung sehr knapp bemessen ist. Dies zwingt Immobilienbesitzer und Hausverwaltungen zu schnellen Investitionen in die digitale Infrastruktur der Heizungsmessung. Für Mieter stellt dies eine wichtige Kontrollmöglichkeit dar, um ungenaue oder veraltete Zählerstände zu vermeiden und sich gegen überhöhte Forderungen wehren zu können.

Zusätzliche Änderungen im Mietrecht für Mieter

Weitere geplante Maßnahmen der Reform "Miete II" zielen darauf ab, die Position von Mietern bei Konflikten zu stärken. So sollen Mieter bei Mietschulden künftig einmal pro Mietverhältnis eine außerordentliche Kündigung abwenden können, sofern sie ihre Rückstände innerhalb der gesetzten Schonfrist vollständig begleichen. Dies bietet eine letzte Chance zur Konsolidierung der Finanzlage ohne den Verlust der Wohnung. Zudem ist vorgesehen, dass Mieter bei möblierten Wohnungen den Möbelzuschlag bereits vor Vertragsabschluss erfahren, was die Preistransparenz erhöht.