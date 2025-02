Wohnkosten in Deutschland explodieren: Jeder Zweite kämpft mit höheren Heizkosten

Eine neue Umfrage des europaweiten Immobilien-Netzwerks Remax zeigt, dass die Wohnkosten in Deutschland in den letzten zwölf Monaten stark gestiegen sind. Fast jeder zweite Deutsche kämpft mit höheren Heizkosten. Die Ergebnisse sind alarmierend und zeigen, dass viele Menschen in den kommenden Jahren gezwungen sein werden, ihre Ausgaben zu senken oder ihre Wohnsituation zu ändern.

Sturz der Wohnkosten : Eine erschreckende Nachricht für fast jeden Zweiten in Deutschland – die vergangenen zwölf Monate sahen einen erheblichen Anstieg der Wohnkosten , insbesondere für Wärme und Energie. Exklusive Zahlen liegen dem europaweiten Immobilien-Netzwerk Remax vor, die auf einer Umfrage von 20.000 Personen in vielen europäischen Ländern basieren, darunter rund 1000 Befragte in Deutschland .

Die Ergebnisse sind alarmierend: 22 Prozent der Deutschen berichten von einem Anstieg der Wohnkosten um bis zu zehn Prozent, während 23 Prozent sogar einen Anstieg von bis zu 30 Prozent hinnehmen müssen. Jeder fünfte Haushalt hat Mühe, die Kosten für Strom oder Wärme zu decken, und 33 Prozent müssen an anderer Stelle sparen, um die Rechnungen zu bezahlen.Diese Zahlen werden von Finanzexpertin Samina Julevic von Remax Germany gegenüber BILD bestätigt. Sie betont jedoch auch, dass ein Großteil der Bevölkerung offen für energieeffizientere oder nachhaltigere Systeme wäre. „Gut jeder Fünfte würde energieeffizientere oder nachhaltigere Systeme in Betracht ziehen“, sagt Julevic. Sie ist Geschäftsführerin von Remax Germany und sieht in der Umfrage einen Hinweis darauf, dass niedrigere Preise oder mehr Anreize den Umstieg auf grüne Energien attraktiver machen könnten.Die Umfrage zeigt auch, dass Solarpanels und Wärmepumpen im Trend liegen. 20 Prozent der Befragten planen in den kommenden fünf Jahren wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich die Installation einer Wärmepumpe. 6 Prozent verfügen bereits über eine Grundwasser- oder Luft-Wärmepumpe, entweder als nachträglich installierte Ausstattung (2 Prozent) oder beim Kauf der Immobilie (4 Prozent). Solarpanels sind ebenfalls beliebt: 34 Prozent planen in den nächsten fünf Jahren die Nachrüstung einer Photovoltaikanlage, und 25 Prozent wollen Sonnenkraft für die Regenwassernutzung einsetzen. Nur 15 Prozent lehnen grundsätzlich eine solche Investition ab. Die Hälfte der Hauseigentümer würde eine Investition in Betracht ziehen, wenn die Kosten niedriger wären (50 Prozent) oder es staatliche Anreize gäbe (44 Prozent). Ein höherer Wiederverkaufswert wäre für 25 Prozent eine Motivation.





