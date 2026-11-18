Markus Lau vom Deutschen Verband Flüssiggas erklärt, wie Sie mit Stoßlüften und richtiger Thermostateinstellung Energie sparen, ohne im Winter zu frieren.

Im Winter bleibt die Wohnung warm, ohne die Heizung maximal aufzudrehen. Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas, betont, dass das Drehen des Thermostat s auf Stufe fünf die Aufheizgeschwindigkeit nicht erhöht. Stattdessen helfen gezielte Verhaltensänderungen beim Lüften und Heizen, die Wärme effizienter im Raum zu halten. Diese Methoden senken die Heizkosten, ohne das Wohlbefinden einzuschränken.

Heizungsdrehung beschleunigt keine Aufheizung

Die Annahme, dass eine höhere Thermostateinstellung das Zimmer schneller warm macht, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Markus Lau erklärt, dass die Ziffern am Thermostat lediglich die gewünschte Endtemperatur definieren. Die Rate, mit der sich ein Raum erhitzt, bleibt unabhängig von der eingestellten Stufe konstant. Das heißt, eine Einstellung auf Stufe fünf führt lediglich zu einer höheren maximalen Temperatur, nicht zu einer schnelleren Erwärmung des Raumes.

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Für Wohn- und Arbeitszimmer gelten etwa 20 Grad Celsius als Richtwert, was in der Regel der Stufe 3 entspricht. Es ist effizienter, die persönliche Wohlfühltemperatur konstant zu halten, als häufig stark zu heizen und wieder abkühlen zu lassen. Nachts oder in wenig genutzten Räumen sollte die Temperatur niedriger sein. Pro Grad Celsius weniger lassen sich rund sechs Prozent Heizenergie sparen. Der Temperaturunterschied zwischen stark und schwach beheizten Räumen sollte jedoch fünf Grad nicht überschreiten.

Alltagsaktivitäten nutzen und Raumisolierung prüfen

Alltägliche Verrichtungen wie Kochen, Backen oder Bügeln erzeugen überschüssige Wärme im Zuhause. Auch ein Wäschetrockner trägt zur Raumwärme bei, verbraucht aber selbst Energie und sollte nicht primär zum Heizen genutzt werden. Körperliche Bewegung steigert die eigene Körpertemperatur und gibt Wärme an die Umgebung ab. Da diese Aktivitäten die Luftfeuchtigkeit erhöhen können, ist anschließendes richtiges Lüften wichtig, um Feuchtigkeit an kalten Wänden zu verhindern.

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Um die entstandene Wärme länger im Raum zu halten, helfen dicke Vorhänge, Teppiche und geschlossene Zimmertüren. Dichte Fenster und Türen sind entscheidend für den Wärmeschutz. Abends sollten Rollläden und Jalousien heruntergelassen werden, um Wärmeverluste über die Fensterscheiben zu minimieren. Heizkörper dürfen nicht von Vorhängen verdeckt werden, da sonst die warme Luft nicht zirkulieren kann. Möbel sollten nicht direkt an kalte Außenwände stehen, damit Luft zirkulieren kann und sich keine Feuchtigkeit sammelt.

Hinter Heizkörpern in Wandnischen verbessern Dämm- oder Reflektorplatten die Effizienz, indem sie weniger Wärme nach außen abgeben. Eine weitere wichtige Regel betrifft die Mindestdurchschnittstemperatur. Markus Lau warnt davor, die Temperatur dauerhaft unter 16 Grad Celsius zu senken, da dies das Schimmelrisiko erhöht. Auch bei längerer Abwesenheit sollte die Heizung nicht komplett ausgeschaltet werden, um Leitungsschäden bei Frost vorzubeugen. Stufe 2 hält die Wohnung bei rund 16 Grad, was als Schutztemperatur ausreicht.

Korrektes Lüften verhindert Schimmelbildung

Stundenlanges Kippen der Fenster ist kontraproduktiv und führt zu unnötigem Energieverlust. Zudem kühlen die Flächen rund um das Fenster aus, was das Schimmelrisiko erhöht. Stattdessen empfiehlt Markus Lau kurzzeitiges, kräftiges Stoßlüften. Zwei- bis dreimal täglich für drei bis fünf Minuten ist die optimale Dauer, um die Luft auszutauschen, ohne die Raumstruktur auszukühlen.

Der schnellste Luftaustausch gelingt beim Querlüften, bei dem gegenüberliegende Fenster geöffnet werden. Während des Lüftens müssen die Heizkörperthermostate vollständig zuge dreht werden, um zu verhindern, dass der Heizkörper die frische Luft sofort wieder erwärmt. Nach dem Lüften werden die Ventile wieder auf die gewohnte Stufe zurückgestellt. Wer diese vier Tricks anwendet, nutzt vorhandene Wärme besser, minimiert Verluste und senkt die Heizkosten signifikant, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.